Dug je red onih koji zbog sramote u Imotskom zaslužuju sankcije

Naravno da u modernoj Hrvatskoj nema mjesta ustaštvu i da bi zbog zločina koje je počinio ustaški režim svakoga trebalo biti sram na bilo koji način to zlo veličati, ili s njim koketirati, provocirati, prkositi, "junačiti" se ili to činiti "iz zabave". "Ustaški pozdravi, obilježja i pjesme koje nedvojbeno slave režim tzv. NDH, što se sinoć na žalost moglo vidjeti i čuti u Imotskom, prije i tijekom jednog koncerta – nemaju i ne smiju imati mjesta u današnjoj, demokratskoj Republici Hrvatskoj!", viđenje je predsjednika Zorana Milanovića na Facebooku zbog čega je pozvao državne institucije na reakciju i sankcioniranje.

Međutim, i predsjednik i mediji, pri tome su u ustaštvo uzgredno smjestili i što jest, ali i što ne predstavlja veličanje zloglasnog režima, a prije svega to što su brojni mladi nosili majice s obilježjima HOS-a ili što su se vijorile zastave s prvim bijelim poljem, što se u dijelu javnosti uporno pa i iritantno poistovjećuje s ustaštvom. Doprinos je tome dao i sam predsjednik Milanović već na početku svoga predsjedničkog mandata, ali i još kao premijer kad je sva operativa, kako zakonodavna tako i izvršna, bila u njegovim rukama, ali tada nije bio tako srčan kao sada kad mu je preostalo samo da govori o tome što ne valja i što bi trebalo činiti, pa zagovara da se sada kontra mladih okupljenih u Imotskom isuče i batina.

A što je kao predsjednik Vlade učinio kad se pojavila snimka dvojice njegovih ministara kako u Vukovaru pjevaju "Evo zore, evo dana", koju su sada i stotine mladih pjevali u Imotskom. Tada se nije državnički pozvao na nultu toleranciju ustaške simbolike i zazivao bilo kakav oblik institucionalne sankcije. Ili kad je i Peđu Grbina ponijela atmosfera. Prilično je licemjerno od predsjednika Milanovića i kad poručuje da Vladi Andreja Plenkovića treba zahvaliti što je ustaški pozdrav dobio dvostruke konotacije, jer simboli HOS-a su isticani i majice s oznakama HOS-a nosile su se i u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. I tada se HOS-ova zastava vijorila među zastavama borbenih postrojbi u vojnom defileu organiziranom u povodu proslave Oluje.

HOS je po hrvatskim zakonima jedna od borbenih postrojbi inkorporirana u sastav Hrvatske vojske. Simbolu HOS-a legitimitet je dala i SDP-ova Vlada. To sve jako dobro zna i aktualni vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike Hrvatske. Njegova Vlada očito nije imala hrabrosti ili je ocijenila politički štetnim suočavati se s "problemima" kao što su simboli HOS-a, Čavoglave ili prvo bijelo polje na hrvatskom grbu, ili su jednostavno smatrali da je bolje ne pridavati tome na važnosti, već su ti problemi uz pomoć revnih "istražitelja ustaštva" otkriveni tek kad je Zoran Milanović postao nemoćni predsjednik države.

Je li baš nužno od svakog ekscesa stvarati nacionalnu tragediju? Premda, Imotski baš i nije primjer koji bi bilo bolje prešutjeti, ali nerijetko je bilo situacija kad se od muhe pravi slona, a u tom je kontekstu eklatantan primjer to što je bivši SDP-ov premijer iskusio sa svojim ministrima, zar ne predsjedniče Milanoviću? Uostalom, nije li i bivši predsjednik Stjepan Mesić prije nego što je to postao uz podršku ljevice bio jedan od naših većih ustašofila.

I kod dijela okupljenih u Imotskom stvorio se možda neki mladenački prkos pa su poneseni atmosferom i euforijom zapjevali i što nisu trebali, makar mislili i da to čine "među svojima" pa da time nikome ne čine ništa loše. Naravno, moderna tehnologija učinila je svoje i "loš glas" odnosno imotska sramota se proširila i dobila na javnosti. O stanju svijesti na fešti u Imotskom puno govori i neumjesno kićenje kipa velikog hrvatskog pjesnika Tina Ujevića bez obzira na njegove pravaške korijene, ali i jugoslavenstvo. Osobito žalosti i to što se u povodu proslave veličanstvene pobjede u Oluji na taj način baca mračna sjena na sve one junake koji su pali za slobodnu i demokratsku Hrvatsku koja je prema našem Ustavu ustanovljena "kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.".

Ali, krivce za to treba tražiti na obje strane. Osobito u politici koja ekscese perfidno koristi za svoje interese. I u medijima koji se vole pohvaliti kako su na pravoj strani povijesti, i kad za to nema baš nikakva razloga i kad time čine samo štetu jer samo daju reklamu nepoželjnom ponašanju. U svakom slučaju dug je red onih koji prije i više od mladih zbog sramote u Imotskom zaslužuju sankcije.