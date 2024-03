Dubrovčani prvo u Veleposlanstvu RH u Beču, a potom u dvorcu Mirabell u Salzburgu

Hrvatsko-austrijsko društva Dubrovnik na čelu s predsjednicom dipl. ing. arh. Brankom Martinović - Vuković izvijestilo je medije o gostovanju u Austriji, i to u Beču i Salzburgu, vezano uz promociju dva važna događaja. Riječ je o ovogodišnjem obilježavanju 45 godina od upisa "Starog grada Dubrovnika " na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO-a i godinu dana od upisa na listu Sjećanje svijeta UNESCO-a arhivske građe Dubrovačke Republike (1022-1808), koja se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku, rekla je za Večernji list čelnica Hrvatsko-austrijskog društva Dubrovnik.

Upravo u tom arhivu u Dubrovniku, kako je naglasila Martinović-Vuković , u najvećoj mjeri su izvršena i arhivska istraživanja izvan. prof. dr. sc. Mare Marić za njenu objavljenu monografiju "Otok na kojem cvjetaju limuni - vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu”, koja će biti predstavljena u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču, u utorak 12. ožujka s početkom u 18 sati. Monografija je nedavno prevedena i objavljena i na engleskom jeziku.

Predstavljanje organizira Veleposlanstvo RH u Austriji u suradnji s Hrvatsko-austrijskim društvom Dubrovnik i Društvom hrvatskih arhitekata u Austriji (DHAA). Goste će pozdraviti hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Kroz program će voditi predsjednica DHAA Ksenija Fisoglou-Poljak, a gošća će biti i dr. sc. Claudia Gröschel iz “Saveznih vrtova Austrije”, koja se bavi austrijskim povijesnim vrtovima, posebno Schönbrunnom.

Ali to nije sve. Austrijancima će dva dana kasnije biti predstavljena i arhivska istraživanja pianistice Ivane Jelače iz udruge “Sve ostalo je glazba” i to 14. ožujka u Salzburgu, s početkom u 18 sati, u prestižnoj Mramornoj dvorani dvorca Mirabell. I to o glazbi u Dubrovniku krajem 18. i početkom 19. stoljeća i dubrovačkom povijesnom glazbalu fortepianu iz 1790 godine, bečkog graditelja Antona Waltera, koji se nalazi u Povijesnom muzeju u Kneževom dvoru.

U najavi stoji da će u Salzburgu biti održan “koncert s literarnim moderiranjem” pod geslom “Fortepiano nas povezuje”. Osim vođenja kroz program, Ivana Jelača će svirati na tom povijesnom glazbalu, a nastupiti će i mlada hrvatska sopranistica Marija Lešaja. Sve zajedno u organizaciji Hrvatsko-austrijskog društva Dubrovnik, Austrijsko-hrvatskog društva Beč i dubrovačke udruge “Sve ostalo je glazba”. Uz veliku potporu gradova Salzburga i Dubrovnika, te suradnju Veleposlanstva RH u Austriji i Hrvatske umjetničke i kulturne udruge “Hrvatski san” iz Salzburga.

