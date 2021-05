Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv kancelara Kurza zbog lažnih izjava

Gotovo svi austrijski mediji u srijedu prijepodne objavili su kao prijelomnu vijest da je protiv austrijskog kancelara Sebastiana Kurza i njegovog šefa kabineta Bernharda Bonellija Državno odvjetništvo Republike Austrije za gospodarski kriminal i korupciju pokrenulo istragu zbog sumnje da su Istražnom odboru austrijskog parlamenta za 'slučaj Ibiza' dali lažne izjave.

Kancelar Kurz potvrdio je u današnjoj izjavi medijima da je od Državnog odvjetništva dobio obavijest da je protiv njega i Bonellija pokrenuta istraga i da se vode kao osumnjičeni. Državnom odvjetništvu za navodno lažne iskaze prijavila ih je oporbena Socijaldemokratska stranka (SPÖ) i liberali Neosa.

Kurz i Bonelli su pred parlamentarnim Istražnim odborom rekli kako nisu bili uključeni u imenovanje šefa Austrijskog državnog holdinga (ÖBAG) Thomasa Schmida i devet članova Nadzornog odbora. Kako navode mediji Državno odvjetništvo ima drugačija saznanja nakon dokumentacije koju su mu dostavile dvije oporbene stranke, između ostalog i „Chats“ Schmida s Kurzom i Bonellijem, te temeljem toga može podnijeti zahtjev za krivični postupak. A to će se očito i dogoditi. I sam Kurz danas je izjavio kako to očekuje. Napomenuo je kako će to biti dobra prilika da sucu iznese svoje viđenje oko spornih izjava.

Austrijski je kancelar u svojoj izjavi opovrgnuo optužbe o lažnim izjavama napomenuvši kako je na Istražnom odboru „satima odgovarajući na postavljena pitanja pokušao doprinijeti rasvjetljavanju stvari koje leže godinama unatrag“.

- Međutim, uobičajena metoda je postala da se u Istražnom odboru podmetanjima stvara uzavrela atmosfera. Brzo se pokušava nekome izgovorenu riječ izokrenuti, gurajući tako ljude u krive izjave - istakao je Kurz.

Kurz je poručio kako ne pomišlja na ostavku, jer da je oduvijek bio svjestan da je Istražni odbor parlamenta „važan gremij“ i da je na sva pitanja odgovarao držeći se istine. Istovremeno je podsjetio da su mnoga postavljena pitanja vezana uz stvari koje su se dogodile „prije dužeg vremena“.

Kako za osumnjičenog austrijskog kancelara Sebastiana Kurza tako i za njegovog šefa kabineta Bernharda Bonellija do daljnjeg vrijedi da su nevini dok im se ne dokaže suprotno, odnosno krivica, ističu domaći mediji.

