Državna tajnica: I Karner je hvalio Hrvatsku; Raspudić: Koliko ćemo platiti ako uđemo u Schengen

Najava austrijskog ministra unutarnjih poslova da bi njegova zemlja mogla staviti veto na ulazak Hrvatske u Schengen zabrinula je veliki dio javnosti, no austrijski kancelar Karl Nehammer objavio je u utorak kako se to ipak neće dogoditi Hrvatskoj.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno o Schengenu i mogućem migrantskom valu govorili su državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras, saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić, saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić te Tihomir Vinković, dopisnik HRT-a iz Bruxellesa

"Ministar Karner bio je sve do nedavno vrlo otvoren prema Hrvatskoj. Jako je hvalio Hrvatsku. Njegova je izjava od prošlog tjedna bila iznenađenja. Znali smo da nije riječ o izjavi protiv Hrvatske, već o zabrinutosti Austrije oko migracije", kazala je Terezija Gras, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova.

"Mi se trebamo zapitati ako uđemo u Schengen koliko ćemo to platiti", kazao je Raspudić i zapitao se je li ovo bilo nešto s čime je Austrija pokušavala nešto izvući oko LNG terminala.

"Ne mogu se složiti da izvozom LNG plina plaćamo Schengen", napomenula je Gras i dodala da je RH dobila znatna sredstva od EU za ulazak u Schengen.

"Prije svega, odlučili smo biti dio zapadnog svijeta i dobro je da imamo ulaznicu za Schengen i uvođenje eura. Stav je da će nam padati pečeni pilići, ali nije tome tako. Ovo je naš iskorak i pokazujemo neko naše opredjeljenje", ustvrdio je Jakšić i naveo da je Hrvatska platila svoj put u EU i Schengen puno više nego druge zemlje.

"EU ima drugačije kriterije kad pričaju o Srbiji. Ta ista Europska unija ima drugačije kriterije kad priča s Orbanom i Mađarskom. Hrvatska se u puno situacija ponaša servilno prema Mađarskoj", dodao je Jakšić.

Raspudić je naveo kako se vidi da je sve više migranata na ulicama Zagreba.

"Mi postajemo šengenski graničari. Koliki je to trošak? Koliko će to pokriti Europa, a koliko će to pokriti Hrvatska?" zapitao se Raspudić i ustvrdio kako je Schengen fikcija.

"Imamo mješovita migracijska kretanja", kazala je Gras i navela da postoje oni koji traže azil i oni pak neće tražiti azil.

"Imat ćemo smanjene troškove prijevoznika. Schengen ima svoje prednosti. To je brend. Dublja integracija ima puno prednosti i ne mogu se složiti s tezom da ćemo imati samo dublje troškove i odgovornost, ali ništa s čime se Hrvatska ne bi mogla nositi", dodala je za kraj emisije.

