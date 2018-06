'Prvo niječu realnost, a sad izvrću moje riječi kako bi skrenuli pozornost sa svog nečinjenja'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović jutros je iz Bruxellesa praktički optužila Vladu premijera Andreja Plenkovića za “nečinjenje, nedonošenje odluka, nepraćenje procesa i totalnu adhocraciju u državi”.

Takvu izjavu dala je ponukana oštrim reakcijama u Hrvatskoj na dio njezina jučerašnjeg govora u Centru za europsku politiku u Bruxellesu, u kojemu je, na pitanje o prednostima i manama hrvatskog članstva u EU, spomenula slobodu kretanja ljudi kao manu jer dovodi do iseljavanja iz Hrvatske.

- Netočne su tvrdnje da sam rekla da treba zabraniti slobodu kretanja ili zatvoriti hrvatske granice. To su zlonamjerne interpretacije koje iz konteksta izvlače moje izjave i koje su usmjerene očito iz nekih krugova da se zaustavi sve što smo počeli kad smo počeli razgovarati o demografiji, demografskim trendovima i odgovornosti struktura vlasti za demografsku sliku - rekla je predsjednica u jutrošnjoj izjavi za novinare nakon susreta s glavnom tajnikom NATO-a. I nastavila:

- Ono što sam rekla jest da je sloboda kretanja jedna od najvećih prednosti koja se osjetila u prvih 5 godina članstva u EU, ali da ona ima i svoje naličje, a to je velik odlazak ljudi iz Hrvatske. Ali sam isto tako rekla da je mobilnost dobra, da ljudi imaju pravo na bolji život, da ih mi ne možemo ograničavati. Uostalom, ja sam se kao predsjednica borila kod svih tih država da se uklone zapreke, zabrane za hrvatske državljane, da bi mogli ići raditi, školovati se i živjeti i u drugim državama. Istaknula sam jučer posebno da hrvatski državljani trebaju imati jedna prava kao i svi drugi državljani EU. Ali sam isto tako istaknula i to naličje toga procesa, dakle odlazak ljudi. Uz vrlo jasan naglasak da nije problem u ljudima koji odlaze. Ljudi na to imaju pravo. Problem je u političkim strukturama, u neodgovornim političarima koji prije svega niječu realnost, a sad i izvrću moje vlastite riječi kako bi se (riješili, op.a.) tih trendova, i svoje odgovornosti, svog nečinjenja, nedonošenja odluka, nepraćenja procesa i totalne adhokracije u državi i okrenuli sada javno mišljenje na raspravu o nečemu što je apsolutno netočno - rekla je.

Na pitanje misli li na Vladu, još je samo odgovorila:

- Mislim na sve ove koji su interpretirali kako su interpretirali, a njih pitajte tko im je rekao…

Pogledajte i galeriju: Predsjednica predstavlila svoje mjere populacijske politike