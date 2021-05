Hoće li nam društveni život ovisiti o covid potvrdama? Sve oči uprte u testna okupljanja

S nestrpljenjem se očekuju rezultati pilot-projekta u kojem je u četvrtak sudjelovalo osamdesetak uzvanika na domjenku održanom u strogo kontroliranim uvjetima. Svi će uzvanici, a riječ je o cijepljenima dvjema dozama, nakon sedam dana biti testirani, a o rezultatima bi moglo ovisiti kako će nam izgledati život nakon 1. lipnja, kad se očekuje popuštanje mjera.

U subotu će se održati još masovnije probno okupljanje sa 120 uzvanika na simuliranom svadbenom slavlju. Takvih testnih okupljanja bit će idućih dana još. Stožeru je već stigao prijedlog da se organizira i poslovni kongres. U skladu s rezultatima testiranja, nakon takvih proba donosit će se odluke o tome koje će se mjere popuštati, hoće li se, kako se nagađa, od 1. lipnja za goste otvoriti i zatvoreni dio restorana, što će biti s koncertima, sajmovima i drugim događanjima...

Svođenje rizika na minimum

U Nacionalnom stožeru u petak nisu htjeli otkrivati koje bi se mjere mogle ublažiti nakon 1. lipnja. Sve će, kažu, ovisiti o broju zaraženih idućih tjedana. Zasad je jasno da se mjere koje su dosad bile na snazi produljuju do kraja mjeseca. Jedina je novost to što se neke županije, koje su zbog većeg broja zaraženih uvele dodatne postrožene mjere, vraćaju na nacionalne postavke. A blaže od nacionalnih,poznato je, županijski stožeri nemaju ovlasti donositi.

– Do određenih popuštanja može doći od 1. lipnja – pitijski je prognozirao potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i podsjetio da dolazi turistička sezona.

– Moramo postići da brojevi i dalje padaju, da se ne govori o Hrvatskoj kao o turističkoj destinaciji s visokom incidencijom. Sve što ćemo raditi usmjereno je na zaštitu naših ljudi i gostiju, ali ni u jednom trenutnu ne smijemo staviti u drugi plan činjenicu da brojke moraju biti niže. Trend je obećavajući, ali to još nisu brojke zbog kojih bismo se mogli osjećati komotno – istaknuo je Božinović.

Iako se prije nekoliko dana pisalo da je zagrebački Stožer civilne zaštite zatražio popuštanje epidemioloških mjera, uključujući i dozvolu za rad u unutarnjim prostorima ugostiteljskih objekata, održavanje vjenčanja, sajmova i izložbi na otvorenom, Božinović je istaknuo da je Stožer Grada Zagreba predložio produljenje postojećih mjera do kraja svibnja. Važnu ulogu u životu građana nakon 1. lipnja imat će tzv. digitalne zelene potvrde koje će biti uvjet za dolazak na određena događanja i prostore.

– Činjenica je da neka veća okupljanja nećete moći organizirati ako to ne bude epidemiološki prihvatljivo u smislu da se rizik zaraze smanji gotovo do minimuma. Daleko smo od one situacije prošlog ljeta kad smo u turističku sezonu ušli s vrlo malim brojem zaraženih – napomenuo je Božinović i zaključio da je svima u interesu da se vrati optimizam, a najbrži put do toga je da se što više ljudi cijepi.

Digitalne zelene potvrde bit će jamstvo da neka osoba ne predstavlja opasnost za širenje virusa, i za neke događaje to je jedina alternativa dosadašnjoj epidemiološkoj poziciji. Jedno od pitanja koje zanima građane jest i obveza nošenja maski. Epidemiolog Bernard Kaić kazao je da bi se preporuka o tome da osobe cijepljenje s dvije doze ne moraju nositi maske mogla donijeti u slučaju bolje epidemiološke situacije. Poznato je da cjepivo ne štiti 100 posto i dosad je zabilježeno 95 slučajeva da su osobe cijepljene s dvije doze ipak oboljele.

To je mali broj s obzirom na broj cijepljenih, no dok postoji veća šansa da je netko u blizini zarazan, nije preporučljivo skidati masku. Cilj je da se do kraja lipnja barem jednom dozom cijepi do 55 posto odraslog stanovništva. Više od 980.000 građana cijepljeno je jednom dozom, a 288.000 dvjema. Uskoro će se cijepiti i milijunti građanin, a Hrvatska je u društvu država koje su procijepile 29 posto odraslog stanovništva.

– Čujem neke kalkulacije u pučanstvu da bi bilo bolje cijepiti se na jesen jer se virus manje širi ljeti, ali to je pogrešno. Mi danas odlučujemo o svojoj budućnosti, poslušajte struku i cijepite se već danas – rekao je ministar Vili Beroš. Ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić podsjeća da je u SAD-u izdana dozvola za mRNA cjepiva za populaciju djece od 12 do 15 godina. EU će o cijepljenju djece još raspravljati, kao i eventualnoj trećoj dozi cjepiva. Dobra je vijest da se u Hrvatskoj nastavlja trend pada novooboljelih. Prosjek u posljednjih pet dana manji je čak 37 posto u odnosu na isto razdoblje prošlog tjedna. No, po 14-dnevnoj incidenciji koja iznosi 443, Hrvatska je na 22. mjestu od 27 država, dakle među pet najgorih.

Šaroliko popuštanje

U svijetu je stanje s popuštanjem mjera šaroliko. U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u poručili su da cijepljene osobe u mnogim slučajevima više ne trebaju nositi maske i držati distancu, bilo na otvorenom ili u zatvorenom, uz neke izuzetke, poput javnog prijevoza, zdravstvenih ustanova i sl., javio je CNBC.

– Svi smo čeznuli za ovim trenutkom, kad se možemo vratiti nekom osjećaju normalnosti – rekla je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dr. Rochelle Walensky. Grčka je otvorila turističku sezonu. – Dižemo sidro! – uzviknuo je ministar turizma Harry Theoharis i dodao da ostavljaju iza sebe mračne oblake straha i nesigurnosti. Uz daljnje poduzimanje mjere opreza, naravno.