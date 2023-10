Droga od koje u SAD umire 100.000 ljudi godišnje, stigla i u Hrvatsku?

Bila mu je samo godina dana. U vrtić je išao svega jedan tjedan. A onda je on umro, dok je troje druge djece jedva preživjelo. I to zato što su se u vrtiću, gdje su trebali biti sigurni, otrovali, točnije predozirali fentanilom, koji je bio skriven ispod dječjih prostirki za spavanje. Tako glasi vijest koja je proteklih dana ponovo šokirala SAD, ali i ostatak svijeta, upozorivši ponovo na narkotik kojeg zovu i zombi droga.

Fentanil je ovih dana postao tema i u Hrvatskoj nakon što je i psihijatar Ivan Ćelić javno istupio i kazao kako su dvije osobe u Hrvatskoj umrle od te droge. Nakon njegove izjave priopćenjem se oglasio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), izdavši upozorenje. O opasnostima koje vrebaju od te droge govorio je i Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, koji u javnim istupima za medije navodi da fentanil još nije zaplijenjen u Hrvatskoj. S druge strane Ćelić upozorava da je riječ o trenutačno najsmrtonosnijoj drogi koja se nalazi u opticaju.

Usporedbe radi, 50 puta je jača od heroina, ljudi se na njega brzo navuku, a kako je riječ o jakom analgetiku, koristi se legalno u medicini zadnjih 40 godina ali i veterini te za medicinska istraživanja. Može ga se dobiti samo i isključivo na recept, no nelegalno tržište se uvijek brzo snađe, pa ga se koristi kao supstitucija za heroin i neke druge droge. Da bi se dočaralo o koliko se opasnom narkotiku radi, dovoljno se vratiti na primjer s početka teksta. U njujorškom dječjem vrtiću nađen je kilogram fentanila, a tamošnji šef policije kazao je da bi ta količina droge bila dovoljna da ubije 500.000 ljudi!? Fentanil se inače smatra i odgovornim za povećani broj smrti od predoziranja u SAD-u, pa statistike mjerodavnih američkih službi kažu da je 2010. u SAD-u od predoziranja drogom umrlo manje od 40.000 ljudi, a samo 10 posto tih smrti je bilo povezano za fentanilom. S druge strane, od 2021. godišnje od overdoziranja u SAD-u umire 100.000 ljudi, a 66 posto tih smrti je povezano za fentanilom.

Dodatni problem je što se fentanil na crnom tržištu miješa s kokainom i heroinom, pa ovisnici ni ne znaju da ga konzumiraju dok nije prekasno. Od jednog grama fentanila može se, prema nekim procjenama, napraviti oko 500 do 600 doza, a kako ga je relativno lako proizvoditi, a još lakše krijumčariti, te kako zbog velikog broja doza koje se mogu napraviti od malih količina, garantira brzu i veliku zaradu, nije ni čudo što su se u posao s njim ubacili i to brzo i južnoamerički narkokarteli, namirisavši brzu i veliku zaradu.

Što se tiče Hrvatske, za sada službeno nije potvrđeno da su dvojica preminulih o kojima je Ćosić pričao preminuli od fentanila. U javnim istupima, on je naveo da je riječ o dugogodišnjim ovisnicima koje su mrtve našle njihove obitelji, a pored njih su našli pakiranja fentanila. No da ni se sumnje obitelji i psihijatra Ćosića potvrdile, morat će se pričekati rezultati obdukcije. Što se tiče HZJZ-a, oni su pojasnili da se fentanil, kao i mali broj njegovih derivata kao što su alfentanil, sufentanil, remifentanil i karfentanil koriste kao analgetici te anestetici u humanoj i veterinarskoj medicini i to zadnjih 40 godina. No napominju da osim što se legalno koriste kao lijekovi, imaju i dugu povijest nedopuštene upotrebe kao zamjena za heroin i druge opioide.

HZJZ navodi kako se sumnja da su fentanil i njegovi derivati tijekom 2021. odgovorni za najmanje 137 smrtnih slučajeva u EU: U njemačkoj je umrlo 88 osoba, Litvi 18, Austriji devet, Danskoj i Finskoj po šest, Estoniji četiri, Sloveniji i Portugalu po dvije te Mađarskoj i Litvi po jedna.

- Slično drugim vrstama opioidnih analgetika kao što je morfin, fentanil i njegovi derivati ​​proizvode većinu svojih učinaka aktivacijom μ-opioidnih receptora u središnjem živčanom sustavu. Akutni učinci uključuju: euforiju, opuštanje, analgeziju (smanjena sposobnost osjećanja boli), sedaciju (dovođenje u stanje smirenosti ili sna), bradikardiju (usporenje rada srca), hipotermiju (opasno niska tjelesna temperatura) i respiratornu depresiju/gušenje (prestanak disanja). Upravo respiratorna depresija predstavlja najveću opasnost za konzumente, budući da zbog visoke potentnosti ovih tvari, male količine mogu uzrokovati po život opasno trovanje dišnog sustava. Ako se ne liječi, može dovesti do respiratornog zastoja (prestanka disanja) i smrti. U značajnom broju slučajeva, pravovremena primjena naloksona može učinkovito zaustaviti trovanje.... Osim toga, nedopušteni fentanil se najčešće izrađuje kao bijeli prah, koji može nalikovati drugim drogama kao što su kokain, a također se može prešati u tablete te pomiješati s drugim drogama, tako da izgleda kao opioid na recept. Dok se patvorenje nedopuštenih droga s fentanilom relativno rijetko javlja u Europi, u usporedbi s SAD-om i Kanadom visok rizik od po život opasnog trovanja, budući u većini slučajeva konzumenti nisu svjesni patvorenja. Navedena praksa dodatno otežava otkrivanje krijumčarenja i uporabe fentanila - upozorio je HZJZ, navevši da je od 2021. otkriveno ukupno 38 novih derivata fentanila.

