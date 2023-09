Nova opasna droga preplavila je narko tržište: U Hrvatskoj je odnijela dva života

Već dva života u Hrvatskoj odnio je fentanil, droga koja se vrlo munjevito već neko vrijeme iz SAD-a širi Europom. Radi se o drogi koja je 100 puta jača od morfija, 50 puta od heroina, a u Hrvatskoj se izdaje uz recept.

- Najveća opasnost leži u tome da ga je vrlo teško dozirati i često osoba koja ga kupuje na ilegalnom narko tržištu ne zna što kupuje, ne zna koliko je taj proizvod potentan. Ono što je također opasno je da taj proizvod često miješa s drugim drogama – ili heroinom ili s nekim sintetskim stimulansima - mišljenja je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga, prenosi RTL Danas.

- To je lijek koji je registriran po najstrožoj kategoriji. Lijek je registriran na poseban recept, to znači da određena grupa liječnika koja ima za to dozvolu prepisuje ga na dupli recept. Ta baza podataka je čak dostupna policiji u slučaju nekog problema i to je najstroži protokol za lijekove u Hrvatskoj - kaže Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, a razlozi za njegovo uzimanje je za ublažavanje izrazito jakih bolova.

- To su najčešće pacijenti koji su u terminalnim fazama života nakon neke onkološke bolesti ili neke druge dijagnoze gdje drugi lijekovi ne djeluju pa se onda primjenjuje - dodala je.

Još je i u travnju 2023. MUP upozorio da se radi o novoj i vrlo smrtonosnoj opasnosti na narko tržištu.

- Riječ je o do sada najopasnijoj i najbrže rastućoj sintetičkoj drogi koja je čak 50 puta jača od heroina i može izazvati trenutnu ovisnost. SAD žele surađivati s Hrvatskom kako se ta sintetička droga ne bi počela širiti na području Hrvatske i EU. Primijećeno je da se primjese fentanila stavljaju i u ostale vrste od ranije prisutnih opijata. Iako na američko tržište stiže iz zemalja Južne Amerike suptance za njegovu izradu dolaze s azijskog tržišta - poručila je ranije i upraviteljica DEA-e Anne Milgram za vrijeme posjeta Washingtonu ministra Davora Božinovića.

