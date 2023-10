Drastična promjena vremena: U subotu zadnji topli dan, slijedi zima, ponegdje i snijeg

Pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, s temperaturama do čak 29 °C, a i sutra iznadprosječno toplo i sunčano sa sličnim temperaturama. No ovo su zadnji takvi dani. Čak i babljem ljetu je kraj. Piše to i DHMZ na platformi X. "Sunčano, stabilno i iznadprosječno toplo razdoblje bliži se kraju. Još nekoliko dana i 'prošla baba s kolačima', navode. O jakoj promjeni vremena koja je pred nama, DHMZ sada može detaljnije izvijestiti. Sve počinje u nedjelju, kada temperatura u Zagrebu, prema njihovoj karti, neće preći 16 stupnjeva. To će biti jutarnja temperatura, dok će prema kraju dana biti sve hladnije.

A očekuje se i obilna kiša. U ponedjeljak se zasad ne vide oborine, ali ni visoke temperature - dosegnut će makimalno 13, a u utorak će biti i stupanj hladnije.

Foto: DHMZ

U Gorskom kotaru moglo bi biti i snijega. Primjerice, u Fužininama će cijelu nedjelju padati kiša koja bi se mogla do večeri pretvoriti u susnježicu. Dan kasnije temperature još padaju, do maksimalnih devet, a u utorak će jutarnje biti tek tri stupnja iznad nule.

Na mjernoj postaji na Zavižanu također bi u nedjelju poslijepodne uz kišu moglo biti snijega.

Na jugu ipak malo toplije. Iako nedjelja i tamo nosi pogoršanje, temperature će već u ponedjeljak poslijepodne skočiti na 21 stupanj. No utorak opet promjenjivije, sa maksimalcem od 16 stupnjeva.

Više na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza #babljeljeto pic.twitter.com/0TzEVuSy3m — DHMZ (@DHMZ_HR) October 11, 2023

I prema vremenskoj prognozi norveške stranice Yr.no, ulazimo u pravu jesen. Njihova predviđanja su još dugoročnija, sežu do petka, 20. listopada. Idući tjedan dnevne temperature u Zagrebu neće prelaziti 13 stupnjeva. Oni previđaju obilje snijega za nedjelju poslijepodne.