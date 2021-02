Draghi: EU još više povezati, ne postoji suverenitet u samoći

Premijer Mario Draghi jučer je, govoreći 53 minute tijekom kojih je 21 put prekinut pljeskom, iznio program svoje vlade. Draghi želi pokrenuti duboke reforme u poreznom sustavu, pravosuđu, zdravstvu, školstvu, a uz to dakako i sve one vezane za europska sredstva iz fonda za obnovu. Prije svega treba zaustaviti koronavirus brzim cijepljenjem stanovništva u što će biti uključeni dobrovoljci, vojska i civilna zaštita, a omogućit će se i brojna mjesta za cijepljenje. Potvrdio je da je Italija vezana za EU i NATO, te da će s velikom pozornosti pratiti poštuju li Kina i Rusija ljudska i demokratska prava. Italija će pokrenuti mehanizme dijaloga s Rusijom, ali sa zabrinutošću gleda na tu i druge zemlje u kojima se krše ljudska prava, kazao je Draghi. Najavio je i da bi EU trebala biti još jače ekonomski povezana.

“Ne postoji suverenitet u samoći”, jedna je od najmoćnijih Draghijevih fraza.

“Jedinstvo je obveza”

Zatražio je čvrstu potporu parlamenta jer “jedinstvo nije opcija, već obveza”, obveza koja “nas ujedinjuje, a to je ljubav prema Italiji”. Najavio je pojednostavljenje u građanskim procesima kako bi bili brži i učinkovitiji, posebno u suzbijanju korupcije. Nisu dovoljne parcijalne mjere, već je potrebno provesti temeljite reforme, dakle cjelokupnu reformu građanskog pravosuđa. Također je najavio reformu javne uprave koja je često kočnica razvoju i ulaganjima. Potrebno je ostvariti platforme za lakšu komunikaciju građana s administracijom, ali i izabrati najsposobnije pojedince za poslove u administraciji koja mora biti mnogo brža.

Nije dobra ideja mijenjati poreze jedan po jedan, već je potrebna cjelokupna reforma poreznog sustava kako bi postao jednostavniji i racionalniji. To će onda dovesti i do smanjenja poreznog pritiska. Jer, ako se mijenja samo jedan porez, onda počinju prosvjedovati oni koji nisu zahvaćeni tom mjerom, pa pritisci na politiku na koncu rezultiraju time da se ne učini ništa. Draghi je rekao i da će parlament biti stalno informiran o programima vezanima za dobivanje europskih sredstava iz fonda za obnovu. Ti programi imat će ciljeve za narednih deset godina s međuetapom 2026., odnosno zadnjom godinom plana Next Generation EU. I neće biti dovoljno popisati projekte koje se želi provesti narednih godina, već kako će se doći do 2030. i 2050. godine. EU je najavila da do 2050. namjerava postići to da se ne ispuštaju plinovi koji su uzrok klimatskih promjena.

Strateški ciljevi i reforme plana obnove trebaju uključiti sve tehnologije koje su na raspolaganju, uz spoznaju da svaka akcija ima i posljedice. Programi će se usporediti i suglasiti s programima EU. Želi se jamčiti zakonitost i sigurnost što će utjecati na privlačenje talijanskih i stranih ulagača, a to će generirati zapošljavanje. Ulagat će se u zaustavljanje demografskog pada i odlaska mladih iz pojedinih krajeva, a za to je ondje potrebno stvoriti sigurnost i vladavinu prava. Posebnu pažnju Draghi posvećuje mladima i ženama koje bi trebale imati ista primanja kao i muškarci. Žene ne smiju odlučivati između obitelji i posla, već im treba biti omogućen dostojan rad i mogućnost da imaju obitelj. Za to je potrebno zajamčiti ženama da imaju i jednak pristup obrazovanju kao muškarci.

Rekordna potpora

Više ništa neće biti kao prije, pa ni turizam. U Italiji je turizam generirao 14 posto BDP-a, a zbog koronavirusa je pretrpio goleme gubitke. I turizmu je potrebna reforma kako u budućnosti ne bi doživio udarce kao u prošloj godini.

Budući da Draghijevu vladu podupiru sve stranke osim Talijanske braće, ona bi mogla dobiti rekordnu potporu zastupnika, veću od bilo koje od 66 dosadašnjih vlada.