DP profitirao na Vukovaru, iznenađuje rast jedne stranke: 'Njima treba posebna pozornost'

Da su danas izbori, vladajuća stranka mogla bi računati na potporu 24,12 posto birača, što je nešto lošiji rezultat od onog prije mjesec dana, dok druga najjača stranka, SDP, ima pak potporu od 15,18 posto ispitanika, gotovo jednako kao i prošli mjesec. Pokazuju to rezultati najnovijeg istraživanja CroElecto koje provodi agencija 2X1 komunikacije na uzorku od 1041 ispitanika. Istraživanje je provedeno od 16. do 28. studenoga, koji je obilježilo nekoliko značajnih događaja, od prosvjeda seljaka u Slavoniji zbog svinjske kuge, promjene ministra obrane nakon što je bivši ministar skrivio nesreću sa smrtnom posljedicom do žestokog sukoba između Vlade i Domovinskog pokreta uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a iz čega je, čini se, Domovinski pokret izvukao više koristi.

Penava dobio na Vukovaru

Prema istraživanju, Domovinski pokret u studenom raste i ima potporu od 8,83 posto, iz čega se dade zaključiti da je Ivan Penava dobro iskoristio situaciju s kontroverznim plakatom s istaknutim slovom U i porukom HOS. Gotovo izjednačena s Domovinskim pokretom četvrtoplasirana je koalicija Mosta i Suverenista, koja bilježi potporu od 8,72 posto, a slijedi ih Možemo! s potporom birača u studenom od 8,61 posto. Zanimljivo je da je Hrvatska stranka umirovljenika na visokom šestom mjestu s potporom od 3,85 posto, slijedi Centar s 2,04 posto, IDS s 1,81 posto, Radnička fronta i Fokus s po 1,70 posto, Socijaldemokrati s 1,59 posto te HSS s 1,13 posto. Ostale stranke i nezavisne liste (ukupno 4,42 posto) ispod su jedan posto, a neodlučnih je čak 16,31 posto ispitanika.

Politička analitičarka Ankica Mamić kaže kako je prema istraživanjima jasno da je Domovinski pokret ojačao i to pripisuje prije svega vidljivosti predsjednika te stranke Ivana Penave posljednjih tjedana, prvenstveno zbog sukoba oko obilježavanja Dana sjećanja. No isto tako dodaje kako je ta priča sada završena i da se može očekivati i ispuhivanje rejtinga Domovinskog pokreta.

– Jedino što bi im moglo još donijeti neke poene jest situacija vezana za svinjsku kugu, odnosno prosvjed seljaka, a to ćemo tek vidjeti kako će se sve skupa rasplesti – kaže Mamić. Iznenađenje je i dobar rejting HSU-a, dodaje, koji ima potporu 3,85 posto ispitanih, što bi se moglo, kaže, pripisati činjenici da su upravo umirovljenici najzainteresiranija publika i da je pitanje mirovina veliko pitanje.

– Oko 60 posto onih koji i izlaze na birališta su umirovljenici i zbog toga su jako važna javnost kojoj treba posvetiti posebnu pozornost – kaže Mamić. Pad HDZ-a u okviru je, kaže, statističke pogreške i jasno je iz mjeseca u mjesec da oni imaju svoje čvrsto biračko tijelo. Mamić kaže i kako je zanimljivo da je Most više-manje stalno na istim postocima, bez obzira na njihove vrlo aktivne zastupnike, a pretpostavlja da se nikakav veći skok njima neće dogoditi ni kad objave tko je njihov kandidat za premijera, što se, uostalom, kaže, pokazalo i kod Možemo!, kod kojeg također nije došlo do značajnijeg skoka nakon što su Sandru Benčić istaknuli kao kandidatkinju za premijerku.

Politički analitičar Jurica Galešić kaže kako sva relevantna istraživanja pokazuju kako je situacija na političkoj sceni zamrznuta, odnosno da politički faktori na sceni nisu uspjeli dobiti značajniju biračku potporu iako je pretkampanja u punom jeku. Kaže kako je razlog tomu što biračima nisu ponudili nove ideje koje bi ih zaintrigirale. Što se tiče rasta Domovinskog pokreta, Galešić kaže kako Hrvatska po nekim starim istraživanjima ima između 10 i 15 posto biračkog tijela koje naginje radikalnoj desničarskoj ideologiji i kako Domovinski pokret tu u ovom trenutku uzima najviše, konkretno u studenom, jer su manipulirali Danom sjećanja.

Tomašević 1., Herman zadnji

– Posljednice za društvo zbog toga su loše i po Vukovar, ali očito dobre za Domovinski pokret jer su na taj način privukli velik dio ekstremne desnice – kaže Galešić.

Agencija 2X1 komunikacije provela je istraživanje i u Zagrebu od 10. do 16. studenoga na 1000 Zagrepčana, a rezultati govore kako je načinom na koji Tomislav Tomašević gospodari gradskim proračunom zadovoljno njih 31,8 posto, dok ih je 38,5 posto nezadovoljno. Uglavnom ili potpuno pozitivan dojam o Tomaševiću ima 36,6 posto ispitanika, dok je idući po popularnosti Ivica Lovrić, koji je protekli mjesec najavio kandidaturu za gradonačelnika i o kojem pozitivno misli 22,1 posto građana. Treći na ljestvici popularnosti je SDP-ov Renato Petek s 20,2 posto potpore. Slijedi Davor Bernardić s 14,9 posto i HDZ-ov Mislav Herman s 14,1 posto.

