Nema razloga više za prosvjede, neke stranake parazitiraju na pojavi ove bolesti

Saborski zastupnici HDZ-a iz Vukovarsko – srijemske županije, Nikola Mažar, Josip Šarić i Mladen Karlić, danas su održali konferenciju za novinare na kojoj su govorili o prosvjedima poljoprivrednika kao i politizaciji tih prosvjeda od nekih političkih stranaka. Prema riječima Josipa Šarića na području Vukovarsko – srijemske županije do sada je eutanazirano oko 35.000 komada svinja, a na ime odštete svinjogojcima isplaćeno je 7,1 milijun eura. Napomenuo je i kako je Ministarstvo osiguralo dodatnih 35 milijuna eura za sanaciju svih šteta kao i oporavak svinjogojstva.

- Danas nemamo niti jednu novo zaraženu svinju u našoj županiji i mislim da je bolest afričke svinjske kuge u završnoj fazi. Samim tim ne vidim kako više nema razloga za dalje prosvjede – rekao je Šarić. Prozvao je i Hrvatske suvereniste, Most i Domovinski pokret da stoje iza organizacije prosvjeda kao i da politiziraju na ovoj bolesti.

Kada je riječ o svinjokoljama pozvao je poljoprivrednike da pričekaju 14. prosinac a da do tada mogu svinjokolje obavljati na način da kupe polutke i sve to dalje obave u svome dvorištu. Na novinarski upit kako oko suzbijanja afričke svinjske kuge ipak ima puno nelogičnosti kazao je kako o svemu odlučuje struka te da je najveći problem što oko ove bolesti si uzimaju za pravo da govore što treba raditi iako nisu stručni. Prozvao je neke od političara da manipuliraju emocijama ljudi rekavši kako to nije korektno i da to uvijek dođe na naplatu.

- Svako igranje s emocijama ljudi je greška pa i ono što smo imali u Vukovaru 18. studenoga. I HDZ je se svojevremeno znao igrati s emocijama ljudi i dobio je to na naplatu. Sada se HDZ ne igra s emocijama ljudi nego radi stručno, argumentirano i traži rješenja, a rezultati pokazuju i da je našao rješenje – kazao je Šarić.

Mladen Karlić pozvao je poljoprivrednike da prekinu s prosvjedom jer su, kako je rekao, već polučili određeni uspjeh te da su ministarstvo i Vlada maksimalno učini. Poručio je da odluku o eutanaziranju svinja nisu donijeli niti Andrej Plenković niti Marija Vučković nego da je to odluka struke i jedini način suzbijanja bolesti za koju nema niti lijeka niti cjepiva.

- Smisao svega što se radi je da spasimo 1,1 milijun svinja u Hrvatskoj. Apeliram i na političke stranke da ne dolaze u Slavoniju s ciljem stvaranja nereda i kaosa. Njima nije cilj da pomognu svinjogojcima nego da naštete Vladi, stvore kaos i tako dođu do nekih poena – rekao je Karlić.

Po riječima Nikole Mažara afrička svinjska kuga je najjače pogodila Vukovarsko – srijemsku županiju te da za njenu pojavu nije kriv niti jedan svinjogojac.

- Upravo stoga je tragično da neki političari parazitiraju na toj bolesti iako pri tome nemaju nikakvo rješenje. Jedino su se do sada pokazali u rezbarenju saborskih klupa. Sve što se radi radi se u interesu svinjogojaca i poljoprivrednika. Političke borbe ostavimo za institucije predviđene za to, a ovdje zajedno se trebamo boriti da ova bolesti završi – kazao je Mažar.

Prema podacima ministarstva Hrvatska proizvodi 931.000 svinja godišnje, do sada je eutanazirano oko 99.000 komada svinja, a uginulo ih je 1.800 što dovodi do brojke da je do sada od afričke svinjske kuge ubijeno više od 10 posto ukupnog fonda svinja u Hrvatskoj.