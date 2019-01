Dosje Đakići: Tko je moćna obitelj koja puni crne kronike

Ljudski je ispričati se za svoje grijehe – kazao je neki dan ispred Županijskog suda u Bjelovaru Ivan Đakić. Pred novinare je u gluhoj noći izišao skriven iza tamnih naočala. No, nisu oči jedino što je, tada još uspješno, skrivao pred javnošću. Dlanom lijeve ruke uporno je prekrivao dlan desne ruke. Fotoreporter Pixsella, međutim, nehotice je snimio i dio nadlaktice koja otkriva tetovažu nekakvog zombija.

No, Đakićeva tajna nije ostala predugo skrivena, sutradan se s ulica Virovitice pronio glas, koji je brzo stigao do zagrebačkih medija, da je ispod rukava jakne mladi Đakić krio, rekli bismo, puni profil tetovaže koja zapravo prikazuje zombija s kapom nacističkog časnika. I sve to samo koji dan nakon što je pravoslavni Božić čestitao “svim prijateljima srbićima” fotografijom ustaše koji pozira s glavom mrtvog četnika. Policija je reagirala promptno pa je Đakić ubrzo prijavljen za kazneno djelo javnog poticanja na mržnju na nacionalnoj osnovi, zbog čega mu prijeti tri godine zatvora. Bit će da se upravo zbog spomenute bojazni Ivan Đakić najprije javno pokajao, pa nedugo potom opet posrnuo, kada je na društvenoj mreži “lajkao” objave onima koji su ga hrabrili.

