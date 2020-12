Domovinski pokret tvrdi da Most s njima ne želi, a oni tvrde da ih nitko nije ni zvao

Oporbenog bloka protiv aktualnog zagrebačkog gradonačelnika očito neće biti, kako s lijeve, tako ni s desne strane političkog spektra. No, dok su pregovori stranaka na lijevom centru i ljevici vođeni uglavnom pred očima javnosti, nejasno je je li uopće bilo ozbiljnih pokušaja da se ostvari predizborna suradnja među demokršćanskim i suverenističkim strankama, budući da jedni tvrde kako se pokušavalo razgovarati, a drugi kako prvi put za to čuju.

Iz Domovinskog pokreta nedavno su odlaslane “strelice” prema Mostu koji, tvrde, nije pokazao volju za suradnju, iako su im poslane poruke da je stranka Miroslava Škore za nju zainteresirana. S kritikama prema Mostu da odbijaju suradnju koja “nema alternative” Domovinski je pokret krenuo istodobno s puštanjem informacije da bi Miroslav Škoro mogao biti kandidat za gradonačelnika Zagreba. Sam Škoro Mostu je tada zamjerio što su prerano izišli s vlastitim kandidatom za gradonačelnika, tumačeći kako su time onemogućili pregovore o suradnji čime, smatra Škoro, pomažu opstanku Milana Bandića na vlasti.

Predsjednik Mosta Božo Petrov za nedjeljni je Večernjak uzvratio kako “svi moraju znati da su takvi razgovori dvosmjerna ulica i da se oni ne vode preko medija ili na ulici”, no politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić i dalje tvrdi da je i osobno pokušao otvoriti razgovore s Mostom, ali bez uspjeha.

Zainteresirani za suradnju

– S Petrovom i Nikolom Grmojom u svakodnevnom je kontaktu u Saboru Stjepo Bartulica, a i osobno sam dva puta nazvao Grmoju i pokušao dogovoriti sastanak, ali mi je oba puta rekao da nema vremena pa nije bilo smisla zvati ponovo – kazao nam je jučer Radić. Tvrdi i kako je Domovinski pokret putem Mostovih ljudi iz Slavonije i Dalmacije slao poruke kako su otvoreni za izbornu suradnju, ne samo u Zagrebu, nego i u drugim sredinama u Hrvatskoj te kako su iz stranke dobili određena obećanja, ali iz Mostove središnjice Domovinskom pokretu odgovor nije došao.

Ističe, međutim, kako se Domovinski pokret ne žali, te kako je odluka o samostalnom izlasku na izbore autonomni izbor Mosta.

– Nismo uvrijeđeni, bitno nam je samo da drugi vide da smo živo zainteresirani za suradnju – objašnjava Radić.

Domovinski pokret je, međutim, posljednjih dana otvorio i frontu prema Hrvatskim suverenistima pa je zabilježena oštra reakcija vukovarskog dogradonačelnika Marijana Pavličeka na izjavu Miroslava Škore u Šibeniku da ga je, nakon zajedničkog nastupa na parlamentarnim izborima, četvero suverenista ostavilo već u izbornoj noći i osnovalo vlastiti klub. Ovakav Škorin istup Pavliček je protumačio kao pokušaj da se u ime zajedništva skupe jeftini politički bodovi, a predsjedniku Domovinskog pokreta poručio je kako mora shvatiti da suverenisti nisu njegovi ljudi već njegov koalicijski partner.

U Domovinskom pokretu procjenjuju, pak, kako Suverenisti nemaju snagu na nacionalnoj razini, nego tek u malom broju sredina, a unatoč posljednjim nesuglasicama očekuju da će se u tim sredinama postići dogovor.

Iz Mosta, pak, i dalje demantiraju da ih je iz Škorine stranke itko kontaktirao vezano uz potencijalnu suradnju na lokalnim izborima.

‘Podržite kandidata Mosta’

– Glede priča u koje pojedinci žele zaplesti Most, moramo istaknuti sljedeće: Domovinski pokret udaljen je svega pet metara od vrata Mosta u Saboru već pola godine pa nisu našli za shodno niti usmeno zatražiti sastanak, a kamoli poslati službeno poziv. Toliko o dobroj namjeri – uzvraćaju iz Mosta na Radićeve tvrdnje. Napade iz Domovinskog pokreta nazivaju “budalastim trošenjem vremena na koje Most neće nasjesti” i ponovo pozivaju sve stranke da u Zagrebu podrže njihova gradonačelničkog kandidata Zvonimira Troskota. Stranački kuloari, pak, tumače kako se Škoro želi kandidirati za gradonačelnika jer mu je to prilika da spasi vlastitu stranku od raspada, ali kako nema hrabrosti riskirati samostalnu kandidaturu pa na ovaj način pokušava iznuditi podršku drugih stranaka.

