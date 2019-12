Dokazni postupak dovršen i bez Ive Sanadera

Gotovo 10 godina Ivo Sanader “ratuje” s hrvatskim pravosuđem i ono “ratuje s njim”. Tijekom tog vremena bio je pravomoćno osuđen na osam i pol godina zatvora za afere Hypo i Ina – MOL, da bi tu presudu ukinuo Ustavni sud.

Bio je i nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora za aferu Fimi media, da bi tu presudu ukinuo Vrhovni sud.

A sada gotovo 10 godina poslije, Sanader ima tri presude, pravomoćnu u aferi Planinska te nepravomoćne u aferama Hypo i Dioki.

Nesposoban za suđenje

Ova posljednja mu je oslobađajuća, prethodne dvije su mu osuđujuće, a zbog afere Planinska, u kojoj je osuđen na šest godina zatvora, trenutačno sjedi iza rešetaka zatvora u Remetincu. Zbroj njegovih presuda uskoro bi se mogao povećati jer mu je u završnicu ušlo i ponovljeno suđenje za aferu Ina – MOL.

U tom ponovljenom postupku, u kojem je suđenje počelo u listopadu 2018., danas bi USKOK i obrana na zagrebačkom Županijskom sudu trebali iznijeti završne riječi. S obzirom na to, očekuje se da bi nepravomoćna presuda Sanaderu te Zsoltu Tamasu Hernadiju mogla biti objavljena najkasnije idući tjedan.

Hernadiju, šefu MOL-a, sudi se u odsutnosti, a Sanader na nekoliko zadnjih rasprava nije doveden iz zatvora u Remetincu. Razlog tome su njegovi problemi s koljenom, koje je operirao prije nekoliko mjeseci. Trenutačno ide na fizikalnu terapiju, a prema posljednjem nalazu vještaka, oporavak traje dulje nego što se mislilo da će trajati pa Sanader nije sposoban do daljnjeg nazočiti suđenju.

Njegovi zdravstveni problemi obilježili su ponovljeno suđenje za aferu Ina – MOL, u kojoj ga USKOK tereti da je tražio 10 milijuna eura mita od Hernadija kako bi MOL preuzeo upravljačka prava nad Inom iako na to nije imao pravo. Naime, kada je ponovljeno suđenje počelo, Sanader je imao problema sa srcem, zbog čega je vještačen.

Vještak je tada ustanovio da je sposoban nazočiti raspravi, ali u kontroliranim uvjetima. A ti kontrolirani uvjeti značili su da može dolaziti na dvije rasprave tjedno koje ne mogu trajati dulje od tri sata dnevno, s tim da unutar ta tri sata bude pauza od pola sata.

Maja Štampar Stipić, predsjednica sudskog vijeća, stav je vještaka prihvatila i jedno su se vrijeme rasprave odvijale u tom ritmu. Sanader je u početku na te rasprave dolazio sa slobode, i to je činio sve do srpnja 2019. kada mu je pravomoćna postala presuda za Planinsku.

Kako je tom presudom osuđen na šest godina zatvora, to je značilo da mora u Remetinec, odakle ga se nakon toga dovozilo na rasprave. Kada je završio u Remetincu, očito su mu počeli problemi s koljenom jer je na rasprave počeo dolazi sa štakom. I odlučio je da mora ići na operaciju. Taj njegov potez nije se svidio sutkinji Štampar Stipić, koja je očito posumnjala da on koristi svoje zdravstvene probleme kako bi odugovlačio raspravu.

Stoga ga je ponovno dala vještačiti, a vještak je ustanovio da Sanader, istina, ima problema s koljenom, no da ti problemi nisu takvi da on hitno mora na operaciju. Prema vještaku, bivšem premijeru stanje se ne bi pogoršalo ni da je na operaciju otišao koji mjesec kasnije.

No usprkos takvom stavu vještaka, Sanader je odlučio da će ići na operaciju, pa na rehabilitaciju, pa na fizikalnu terapiju. Vjerojatno je mislio da će time navesti sud da mu odgodi suđenje za Inu – MOL dok mu se koljeno ne oporavi. No tu se grdno prevario. Jer sutkinja Štampar Stipić posegnula je za zakonskom odredbom prema kojoj se rasprava može održati u odsutnosti optuženika ako se on sam doveo u stanje da ne može nazočiti raspravi. Pa je s obzirom na stav vještaka da Sanaderu operacija nije bila ni hitna ni nužna baš sada, sutkinja odlučila da se rasprave održavaju bez njegove nazočnosti.

Prigovori obrane

Obrana je tome prigovarala, no bez obzira na te prigovore, sutkinja Štampar Stipić nastavila je sa saslušavanjem predloženih svjedoka. I ne samo to. Nakon što je Sanader u ponedjeljak sudu poslao dopis u kojem je naveo da će biti sposoban doći na sud u siječnju, sutkinja je opet konstatirala da se u sadašnje zdravstveno stanje sam doveo. Pa je odlučila da se njegova obrana iz USKOK-a pročita te da se pregleda DVD sa snimkom te obrane.

Čitanjem Sanaderove obrane iz istrage dokazni je postupak dovršen te slijede završne riječi i objava nepravomoćne presude. S obzirom na sve navedeno, tek ostaje vidjeti hoće li se Sanader pojaviti danas u sudnici te hoće li nazočiti objavi presude. Inače, dok obrane tvrde da su njegovi problemi sa zdravljem stvarni, postoje i oni koji smatraju da Sanader to koristi za odugovlačenje suđenja jer bi tako mogao profitirati.

Naime, postoje neka pravna tumačenja prema kojima zastara u ovom slučaju nastupa 2019., s čime se ne slaže Ustavni sud, koji je jednom svojom odlukom zastaru pomaknuo na 2029. Taj se zastarni rok, prema stavu vijeća sutkinje Štampar Stipić, odnosi na Sanadera, dok zastara za Hernadija, smatra vijeće, nastupa 2021.

Zbog toga nije čudno što sud hoće što prije okončati postupak koji se vodi od 2011. Kao što nije čudo ni što Sanader tome pokušava doskočiti pozivajući se na svoje zdravstvene probleme. Uz to, malo mu je teško povjerovati kada 16. prosinca kaže da nije sposoban doći na suđenje za Inu – Mol, dok je 10. prosinca bio na suđenju za Fimi mediju.

Tada se nakon duljeg vremena pojavio u sudnici, u trenirci i oslonjen na štaku. I taj bi mu postupak mogao biti okončan do ljeta 2020., do kada bi se trebalo znati i hoće li mu presude za Hypo i Dioki postati pravomoćne ili ga čeka novi krug ponovljenih suđenja.