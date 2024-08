Dok ostali sviraju, on jede: Član orkestra nasmijao internet, uzeo pauzu i jeo - rezance

Gledatelji ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu nisu mogli odoljeti smijehu kada su primijetili jedan neočekivani trenutak. Naime, dok je orkestar predano svirao, jedan od glazbenika odlučio je uzeti pauzu i pojesti – rezance. Bez obzira na svečanu atmosferu, nije ga ništa moglo omesti dok je uživao u svojoj večeri. Video ovog opuštenog trenutka ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara.

Shoutout to the guy just casually eating noodles during the orchestra performance in the closing ceremony of the Olympic Games 😅 pic.twitter.com/BZWeFOt7Op