Dok god se ovo događa na bojištu, Putin nema razloga za kompromis. Spašava ga njegova 'sveta krava'

Završna bitka za mali grad Veliku Novosilku trajala je šest dana, iako je ishod bio očit mnogo prije. Situacija je postala kritična već početkom nove godine, kada su ruske trupe preuzele kontrolu nad selima sjeveroistočno i zapadno od grada, stežući ukrajinske branitelje s tri strane. Do četvrtka, 23. siječnja, uski koridor koji je ukrajinskim braniteljima služio kao jedini izlaz iz gotovo potpuno opkoljenog područja postao je neprohodan. Čim se spustila magla, stigla je naredba za povlačenje. Bio je to mukotrpan zadatak koji su morali obaviti pješice, izloženi dronovima koji su nadzirali nebo, dok su prelazili rijeku. Ruski propagandni kanali puni su snimaka koji sugeriraju da mnogi nisu uspjeli pobjeći.

Ruska mala pobjeda u Velikoj Novosilki (koja je prije rata imala samo 5.000 stanovnika) slijedila je već poznati obrazac: neprekidni pješački napadi, razorne žrtve, urušavanje ukrajinske obrane i njihovo konačno povlačenje. Neposredni fokus ruskih jedinica koje su se tamo borile, smatra Economist, vjerojatno će se sada vratiti na sjever, prema Pokrovsku, puno većem logističkom čvorištu koje Rusija napada različitim intenzitetima već šest mjeseci. Borbe su već prisilile Ukrajince da zatvore ključni rudnik koksnog ugljena, koji je prije zadovoljavao polovicu potreba domaće metalurške industrije. Ruske snage također napreduju prema nalazištima vrijedne rude litija.

Kremlj očito planira daljnje akcije ovisno o tome gdje može brzo napredovati. Minimalni cilj njegove "specijalne vojne operacije" i dalje izgleda kao zauzimanje cijele regije Donbas (koja obuhvaća oblasti Luhansk i Donjeck), ponovno preuzimanje kontrole nad ruskom regijom Kursk, koju je Ukrajina djelomično okupirala, te zadržavanje "opnenog mosta" koji povezuje Krim s Rusijom.

U Kursku Rusija još nije uspjela povratiti inicijativu, unatoč tome što je rasporedila snage pojačane borcima iz Sjeverne Koreje, a ukupno broje 62.000 vojnika – tri puta više nego ukrajinska grupacija na tom području. U Donbasu istiskivanje Ukrajine iz preostalih gradova, koji su dobro utvrđeni, neće biti lako. Otvorena polja zapadno od Pokrovska i eventualni prodor u regiju Dnjipro mogli bi se pokazati kao privlačniji ciljevi. "Oni ispituju gdje su nam slabe točke", kaže Andrij Černiak, časnik vojne obavještajne službe. "Kad pronađu ranjivo mjesto, gomilaju snage i koriste taktički uspjeh za daljnje napredovanje."

Suvremeno bojište, kojim dominiraju dronovi za izviđanje, praćenje i napad, ubrzano mijenja prirodu borbi. U Velikoj Novosilki, primjerice, oklopna vozila gotovo da nisu imala ulogu. "Jedan od naših tenkova se odvažio izaći blizu crte bojišnice", kaže za Economist kapetan Ivan Sekač, časnik ukrajinske 110. brigade koja je branila grad. "Napalo ga je deset dronova i zapalili su ga gotovo odmah." Umjesto toga, borbe su vodili pješaci – male ruske skupine od tri do pet vojnika, koje su slane u valovima. Većina ih je brzo i brutalno stradala, ali neki su uspjeli osvojiti nove položaje i pomaknuti liniju bojišta, prisiljavajući Ukrajince na povlačenje.

Ruske taktike nisu sofisticirane, ali Ukrajini zadaju ozbiljne probleme. Jednostavno rečeno, Rusija ima pješaštvo, a Ukrajina ne. Problemi s mobilizacijom i dezertiranjem ozbiljno su oslabili ukrajinske rezerve. "Teško nadoknađujemo gubitke na bojištu", kaže pukovnik Pavlo Fedosenko, zapovjednik ukrajinske taktičke grupacije u Donbasu. "Oni na jedan naš položaj pošalju cijeli bataljun, a mi ga branimo s četiri ili pet vojnika." Brigade na bojišnici u Donbasu kronično su potkapacitirane, pod stalnim pritiskom i pucaju po šavovima. Linija bojišta neprestano se pomiče unatrag. "Naša taktika više ne postoji – sve se svodi na gašenje požara," kaže "Kupol", ratno ime umirovljenog zapovjednika koji je do rujna vodio brigadu u istočnom Donbasu. "Svoje bataljune šaljemo u vrtlog kaosa i nadamo se da ćemo nekako uspjeti zaustaviti rusko napredovanje."

Svjetska pozornost usmjerena je na pregovore koji se još nisu ni dogodili te na proturječne signale iz administracije Donalda Trumpa – koji jedan dan djeluju obećavajuće za Ukrajinu, a sljedeći mnogo manje. Za one koji se bore, situacija je daleko konkretnija. Dok god se linija bojišta pomiče, Putin nema razloga za kompromis. "Rusi neće ostati bez oružja tako brzo", kaže obavještajni časnik Černiak. "Imaju zaliha barem za još godinu dana, možda i dvije." Vojno-industrijski kompleks ostaje "sveta krava" Kremlja i zaštićen je od mogućih ekonomskih problstava. "Rusija je pokazala da može funkcionirati u potpuno zatvorenoj petlji."ema, inflacije ili sankcija.

Tri godine nakon početka ovog iscrpljujućeg rata, još uvijek nije jasno može li Rusija svoje brojne taktičke pobjede pretvoriti u nešto značajnije – dovoljno da probije ukrajinske oslabljene linije i izazove stvarnu paniku. Černiak kaže da dosadašnji podaci upućuju na to da je to malo vjerojatno. "Vidimo njihove rezerve, njihove rakete, njihovu oklopnu tehniku – i nije dovoljno. Još ne." Kapetan Sekač smatra da je i sreća igrala ulogu. U Velikoj Novosilki, kaže, ruske oklopne kolone više su puta probile ukrajinsku obranu i ušle im iza leđa – ali toga nisu bili svjesni. Izgubljeni i dezorijentirani, povukli su se natrag. "Ruska vojska ne nagrađuje pametne ljude, to je moje jedino objašnjenje", kaže. "Ali ne možemo računati da će tako ostati zauvijek."

