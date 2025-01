Rusi sve bliže Dnjepropetrovsku: 'Budim se i mislim da je loš san, žele doći i sve pretvoriti u noćnu moru, zašto?'

Rat u Ukrajini ne jenjava, a ruski vojnici prodiru na sve više strana. France 24 prenosi priču AFP-a iz regije Dnjepropetrovsk.

Svitlana Rudokvas svojedobno se tješila činjenicom da su borbe bjesnile na sigurnoj udaljenosti u istočnoj regiji Donjecka, u njezinu susjedstvu, ali kako je vojska Kremlja napredovala, dovela je bitku do praga njezine regije Dnjepropetrovsk. - Neki ljudi još uvijek imaju ideju o psihološkoj granici, misle da je Rusi neće prijeći - rekla je 51-godišnja prodavačica. - I mi smo tako mislili - prije nego što su nas pogodile bombe - dodala je ta žena iz sela Novopavlivka, jednom naselju u blizini Rusije, odmah iza granice u industrijskoj regiji Dnjepropetrovsk. U tri godine otkako je Rusija izvršila invaziju, njeni vojnici nikada nisu probili u tu industrijsku regiju. No, sada su samo nekih četiri kilometra od njezine granice i pojačavaju bombardiranja.

Restoran tik uz Svitlanin dućan sravnjen je sa zemljom u jednom nedavnom bombardiranju. Dobavljači su postali sve oprezniji glede isporuka u njezinu trgovinu, ali ona je za sada potpuno opskrbljena. - To je kao san - rekla je za AFP gazeći preko ruševina i ostataka restorana. - Ustajem i mislim da sanjam. Je li to bio loš san ili je to sada moja stvarnost? Samo želim da završi, da se više nitko više ne osjeća ovako - dodala je. Ona je već spakirala i najnužnije stvari za slučaj da će morati hitno izaći iz Novopavlivke. Pitala se što bi se dogodilo ako ruske snage napreduju u Dnjepropetrovsk i prema njezinom rodnom gradu. - Što oni žele? Samo će doći na neko mjesto i pretvoriti ga u noćnu moru. Onda će otići negdje drugdje gdje će stvoriti još jednu noćnu moru, i tako dalje.

Direktor New Geopolitics Research Networka Mykhailo Samus ustvrdio je da bi svaki ruski prodor u Dnjepropetrovsk mogao potrajati mjesecima - ovisno o ukrajinskim resursima. Ako ruske trupe ipak pređu, dobit će biti više psihološki nego strateška, smatra. - Oni će pokušati prijeći ovu zamišljenu granicu kako bi pokazali: 'Vidite, prvi put u ratu, mi smo u regiji Dnjepropetrovsk' - rekao je AFP-u telefonom. - Rusija je majstor u korištenju takvih psiholoških učinaka - dodao je.

Vadym, 35-godišnji ukrajinski vojnik, nije bio zabrinut zbog ruskih dobitaka na bojišnici. Na velikom znaku, a sada i spomeniku s ukrajinskim zastavama koji ocrtava granice Donjecka i Dnjepropetrovska - popularnom mjestu za selfije - izrazio je optimizam da će svaki ruski napredak biti privremen. - Neka se Rusi ovdje slikaju, mi ćemo se prije ili kasnije samo vratiti i slikati se s njihovim tijelima ispod tog istog znaka - rekao je Vadim.

U obližnjem pograničnom gradu Mezhova, gdje je prije rata živjelo oko 5.000 ljudi, vlada tjeskoba. Stanovnici su primjetno napeti, rekla je 29-godišnja Polina Yakovenko, voditeljica popularnog kafića u središtu grada. - Nekoć je to sve bilo tako daleko od nas. Bojali smo se, ali ne kao sada. Unatoč glasnijim eksplozijama i približavanju borbi, Yakovenko planira ostati. Rekla je da je bila rastrgana između zaštite svoje sedmogodišnje kćeri, koju je upravo ostavila u glazbenoj školi, i vezanosti za svoj dom. - Ovdje su naši prijatelji, gdje smo izgradili svoj život - rekla je pa pokazala na klavir u kafiću ispod kojeg je stajao prazan spremnik prijenosnog protutenkovskog sustava Javelin. - Ovaj klavir je došao iz moje kuće. To je dio mog djetinjstva.

