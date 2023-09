Dodik nazvao visokog predstavnika Schmidta "potomkom fašista" zbog memorijalnog centra u Srebrenici

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik u četvrtak je ponovo brutalno vrijeđao visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta nazvavši ga "potomkom fašista", nezadovoljan time što je Schmidt dan ranije donio odluke kojima je proširio djelokrug djelovanja memorijalnog centra u Srebrenici. "Dođe čovjek koji je potomak fašista i naroda koji je počinio holokaust i nama drži predavanja na tu temu", kazao je Dodik novinarima komentirajući Schmidtovu odluku. Pri tom je poručio Schmidtu neka "nosi memorijalni centar sa sobom".

Visoki predstavnik je u srijedu je sudjelovao u obilježavanju 20. obljetnice osnutka memorijalnog centra u Srebrenici, uspostavljenog kako bi čuvao uspomene na genocid što su ga nad Bošnjacima 1995. počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba ubivši više od osam tisuća osoba. Schmidt je u srijedu objavio kako je temeljem svojih ovlasti donio odluke kojima je proširio ovlasti i zadaće memorijalnog centra s ciljem da se kontinuirano istražuju sve okolnosti koje su dovele do srebreničkog genocida, kao i da se uspostavi poseban sustav obrazovanja mladih koji trebaju o tome znati sve činjenice.

Schmidt je kazao kako je to sastavni dio napora da se suprotstavi relativiziranju zločina i osporavanju sudski potvrđenih činjenica o ratnim zločinima, a istodobno je pozvao vlasti u BiH da što prije, a najkasnije do kraja ove godine, osiguraju da svi osuđeni za ratne zločine budu registrirani u domaćim kaznenim evidencijama kao i da im se zabrani sudjelovanje na izborima i imenovanje na različite dužnosti. Najavio je kako će u protivnome on djelovati i nametnuti odgovarajuće odluke.

