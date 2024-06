Dodik na srpski sabor stiže iz Moskve: 'Šalje poruku cijeloj Europi da je moćniji od Vučića'

„Nakon 5. svibnja ništa više neće biti isto“, rekao je u travnju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavljujući tada vaskršnji sabor koji je trebao biti održan u svibnju. Nakon što je prolongiran, prvenstveno zbog usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim narodima, dogovoreno je održavanje srpskog sabora 8. lipnja. Iako je ranije najavljeno da će na saboru biti „donesene važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima, njegovom ekonomskom napretku, očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma i zajedničke kulturne baštine“, službenog dokumenta još nema. Umjesto toga, najavljeni su folklorni ansambli Srbije i RS-a, bogoslužje u Hramu Svetog Save tog dana te sastanci članova vlada, gospodarstvenika i kulturnih institucija. Praktično, sve ono što je do sada bio sadržaj zajedničkih sjednica dviju vlada.

„Svi će doslovno imati svoje goste iz Republike Srpske da potpisuju sporazume, memorandume i da vide šta je to što možemo učiniti, uvijek poštujući Dejtonski mirovni sporazum, i pozivajući neodgovorne inozemne faktore koji ruše Dejtonski mirovni sporazum, a uvijek optužujući nekog drugog da taj Dejtonski sporazum ruši“, rekao je za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, spomenuvši bez više detalja da je u pripremi i tekst deklaracije koji bi trebao biti usvojen.

U Banjoj Luci od sabora očekuju potvrdu jedinstva i jače povezanosti Srbije i RS-a, ali i poručuju da se nitko ne treba plašiti ovakvog okupljanja. „Nitko nema potrebe plašiti se, ovo je znak naše sabornosti, ovo nije protiv bilo čijeg drugog interesa. Uvijek ćete imati one koji su nezadovoljni. Ovo je jedna čista ideja, zasnovana na čistim namjerama, takva će ostati i kad se završi saborovanje, ali će trasirati put za zajedničke ciljeve“, poručila je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Da nitko ne treba strahovati od saborovanja slažu se i analitičari s obje strane Drine. Ipak, za jedne je on pokazatelj učvršćivanja veza jednog naroda, a za druge odgovor na diplomatski poraz Dodika i Vučića u Ujedinjenim narodima kroz usvajanje Rezolucije o Srebrenici, piše Deutsche Welle.

Odgovor poraženih ili odgovor na pritiske

„Taj odgovor je u političkom smislu primitivan. On je prvoklasan kič i odgovor je poraženih političara na međunarodnoj sceni. Činjenica je da u političkom smislu oni nemaju bilo kakvu moć da bilo što promjene. RS i Srbija već imaju suradnju na svim područjima, tako da od sabora ne očekujem ništa osim zloupotrebe u cilju interesa Dodika i Vučića“, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.

Ukoliko deklaracija bude donesena, nju će potvrđivati oba parlamenta i bit će rezultat onoga što se zove „opravdana potreba za većom integracijom srpskog naroda na ovim prostorima“, stava je politolog iz Banje Luke Vojislav Savić. Zloupotreba zajedničkih institucija kao u slučaju Rezolucije o Srebrenci dovela je do logičnog odgovora u kojem sabor ima dvije funkcije, smatra Savić. „Prva, da integrira i dodatno učvrsti društvene, ekonomske, kulturne i političke veze svih Srba koji žive u ovoj regiji, a druga da se pošalje poruka svima koji planiraju neke političke ili parapolitičke akcije koje će ići na štetu srpskog naroda, a to neće proći bez ogromnog otpora i korištenja svih demokratskih instrumenata za to, što je na kraju krajeva i civilizacijska tekovina“, ističe Savić, koji ne vidi razloga za bilo kakve negativne reakcije iz Sarajeva ili Zagreba, jer sabor nije usmjeren protiv nikoga.

Vučić je na sabor pozvao i Srbe iz Crne Gore i „sve one koji se ne stide svoje matice“, poručivši da će oni koji se stide naći način kome da se žale. Ipak, razvoj događaja oko priprema sabora i uzvanika pokazuje da ni svi Srbi nisu podobni za sabor. Zastupnik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović objavio je na svojim privatnim profilima na društvenim mrežama sastav delegacije ispred Narodne skupštine u kojoj nema nijednog oporbenog zastupnika. Ističe da je sramno da je u delegaciji Anja Ljubojević, koja je na mjesto potpredsjednice Narodne skupštine izabrana iz reda hrvatskog naroda.

Nepozvana oporba

„Ovo je novi veliki skandal, jedan u nizu sramnih poteza Nenada Stevandića i režima, jer je jasno da je ovo uradio u dogovoru s Miloradom Dodikom, ali dobit će adekvatan odgovor i reakciju kakvu zaslužuju, a javnost u Srbiji će o svemu biti obavještena“, napisao je Vukanović. Za DW kaže da se dva dana prije sabora nije znalo ni tko je pozvan ni što je tema.

„To je sve neozbiljno i populistički. Cilj je da se dobiju neki jeftini politički bodovi. Tu nema onoga što se očekivalo. Nevjerojatno je da se sabor zakaže pa otkaže, da ne znamo jesmo li pozvani ili ne. Osim naboja i patriotskih bodova, ne očekujem ništa“, kaže Vukanović. I najavljuje odlazak na sabor ali ne da bude „dekor i sudjeluje u farsi sabora", nego kako bi dao do znanja da mu ne treba vodič za dolazak u Beograd. „Manifestacija patriotizma" mogla bi dobiti dodatnu notu s obzirom da Milorad Dodik na sabor u Beograd dolazi odmah nakon posjeta Rusiji i sastanka s Vladimirom Putinom. To je i svojevrsna poruka Aleksandru Vučiću, smatraju analitičari, koji ovaj čin vide kao odbijanje Dodika da bude tretiran od Srbije kao Kosovo.

„Na dan sabora dolazim iz Rusije i na njemu će se okupiti svi segmenti srpskog društva. Na saboru ćemo usvojiti deklaraciju koja bi trebala sadržavati smjernice kojim putem ćemo ići dalje, kao i odgovore na aktualna pitanja“, poručio je Dodik iz Rusije, koji se peti put od početka rata u Ukrajini sastao s Putinom, jedanaesti od 2014. godine. Upravo ta činjenica je indirektna poruka Vučiću.

Ruska veza

„I ako ja moram ponižavati sebe i glasati na izborima u Srbiji i davati ti podršku, istovremeno da ti pokažem da nisi ti jedina podrška Republici Srpskoj i ne ovisi sve o tebi. Jer Dodik je očigledno shvatio da kod Vučića postoji doza fatalizma“, kaže politički analitičar iz Beograda Cvjetin Milivojević, aludirajući na položaj Srba na Kosovu koji su podrškom Vučiću njemu izručili svoju sudbinu. „Tako da bi se isti scenarij ponovio i s Republikom Srpskom ako bi cijelu njenu budućnost Dodik izručio u ruke samo Aleksandru Vučiću. Iako sam sastanak s Putinom neće biti od velikog značaja, bit će poruka Vučiću da se ne može igrati s RS-om“, kaže Milivojević, koji ne vjeruje da se od sabora može izroditi nešto spektakularno.

Za Envera Kazaza, stavljanje karte na Putina je posljednja opcija za Milorada Dodika, kao i poruka koja treba biti upućena ne samo Srbiji, nego i svima u regiji. „On tim posjetom i sastankom s Putinom šalje poruku cijeloj Europi i Vučiću, da je moćniji nego sam Vučić, iako je pitanje kako će se taj put završiti. S tim u vezi i sabor neće donijeti ništa novo, osim razbuktavanja emocija koje će trajati nekoliko dana, nakon čega ćemo se svi vratiti u realnost“, zaključuje Kazaz.

