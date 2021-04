Troskot ponudio šest prometnih rješenja za Sesvete

Zvonimir Troskot predstavio je u Novom Jelkovcu šest konkretnih prometnih rješenja za Sesvete, koja bi trebala olakšati prometnu svakodnevicu Sesvećanima koji ističu upravo promet kao problem broj jedan u svojoj GČ. Troskotu je ovo šesti puta da je kao Mostov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, obišao najveću gradsku četvrt u Zagrebu.

Ponudio je povećanje učestalosti putničkog željezničkog prijevoza, izgradnju intermodalnog putničkog terminala u Sesvetama, potpunu prometnu integraciju Novog Jelkovca u Sesvete, izgradnju biciklističke infrastrukture uz potok Vuger, uvođenje Park & Ride sustava te denivelaciju svih željezničko cestovnih prijelaza na području Sesveta.

“Tijekom dana je 60-ak polazaka iz Sesveta za Zagreb i Dugo Selo, znači prosječno svakih 17 minuta. To bi bilo dovoljno kad ne bi postojale ‘rupe bez vlakova’ veće od pola sata. Povećanjem broja putničkih vlakova od Sesveta do Zagreba i Dugog Sela na

svakih 15 minuta poboljšala bi se usluga javnog prijevoza željeznicom”, rekao je Troskot. Dodao je kako bi prugom povezao Sesvete sa Žitnjakom i Velikom Goricom i to za početak ponovnim aktiviranjem i modernizacijom stare industrijske pruge koja ide do trgovačkih centara na Žitnjaku. Objasnio je kako će uz povećanje broja vlakova uskladiti i vozne redove ZET-a i HŽPP-a obzirom da se željeznički kolodvor u Sesvetama nalazi u samoj blizini ZET-ovog terminala.

“Moramo uskladiti rasporede cestovnog i željezničkog javnog prijevoza kako bi Sesvećanima omogućili da što više koriste javni prijevoz te da se tako rastereti cestovni promet prema centru Zagreba”, dodao je. Troskot je kaže i kako je od iznimne važnosti bolje prometno povezati Novi Jelkovec sa Sesvetama, a za to prije svega kaže treba staviti u funkciju veliku površinu bivše tvornice Sljeme te parkom i biciklističkim stazama povezati središte Sesveta i N. Jelkovec jednim sasvim novim koridorom. Dodao je kako je jedno od rješenja za Jelkovec prilaz željezničkom kolodvoru s južne strane pruge.

“Intermodalni putnički terminal u Sesvetama značio bi izgradnju jedne cjeline od sadašnjeg željezničkog kolodvora i terminala ZET-a. Obavezno je stoga ovdje izgraditi natkrivene perone s pothodnicima ili nadhodnicima za putnike te terminale ZET-a s obje strane pruge”, objasnio je.

Jedno od rješenja za rasterećenje prometa u Sesvetama je, kaže Troskot, i izgradnja biciklističke infrastrukture i pješačkih staza uz potok Vuger. Radi se o nastavku jedinstvenog Mostovog prijedloga Zagrebačkih promenada, odnosno rasterećenja gradskog prometa izgradnjom biciklističke infrastrukture i pješačkih staza uz zagrebačke potoke.

“Biciklistička infrastruktura uz potok Vuger prometno će povezivati sjeverne dijelove Sesveta sa spomenutim intermodalnim putničkim terminalom. Također, biciklističkim stazama uz potok Vuger povezali bi središte Sesveta i Novi Jelkovec jednim sasvim novim koridorom koji će završavati kod trgovačkih centara na Žitnjaku”, pojasnio je. Predložio je i Park&Ride sustav, odnosno besplatno parkiranje na prakiralištima u blizini javnog prijevoza kako bi se rasteretio promet u centru Zagreba. Kao zadnju točku po pitanju poboljšanja prometa u Sesvetama Troskot je naveo denivelaciju svih željezničko cestovnih prijelaza kako bi se poboljšali prometni tokovi u smjeru sjever-jug.