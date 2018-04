Konačno počeo Treći svetski rat! Nakupilo se, brate, i raketa

SUBOTA, 14.4.

Konačno! Počeo Treći svetski rat! Amerikanci napali Siriju. Treba pošteno reći, imali su i razloga. Tamo je izvršen napad kemijskim oružjem, doduše, 85 po redu, ali ovaj je Amera baš razljutio. Nisu ni čekali da vide tko ga je izvršio, jer međunarodni istražitelji, kako smo vidjeli na primjeru bivše države Irak, samo smetaju. Uz to, nakupilo se, brate, i raketa. Saudijska Arabija, kupila je nedavno stotine milijardi dolara vrijedno naoružanje, ali su skladišta i dalje puna. Treba to negdje ispucati.

NEDJELJA, 15.4.

Donald proglasio pobjedu! Assad je na aparatima. Djeluje dezorjentirano, što je i logično, jer Donald ima neobičnu taktiku. Najprije je, prije nekoliko dana, najavio da će povući vojsku iz Sirije, pa se predomislio. Onda je nazvao Vladimira u Moskvu i predložio čvenk, pa mu je dan kasnije protjerao pola satnije diplomata iz SAD-a, onda je netko otrovao djecu u Siriji, pa je rekao da će napasti Assada, pa da ne zna kad, a onda je ipak pritisnuo dugme za napad.

PONEDJELJAK, 16.4.

Organizator posjeta antifašista Sutjesci, gdje su u predzadnjem svjetskom ratu partizani prekinuli team building Nijemaca, Talijana, ustaša i četnika, koji su tamo organizirali rafting, sada provocira i u Hrvatskoj. Želi organizirati proslavu Dana pobjede nad fašizmom. Normalno, Sabor je odmah odbio pokroviteljstvo! Imamo li antifašizam i taj, kako ste rekli, ZAVNOH u Ustavu? Imamo! I što sad hoćete? Uostalom, jeste li sigurni da je fašizam uopće pobijeđen?

UTORAK, 17.4.

Predsjednica – selica, sada je u Šibeniku. Naše misli opet hrle nesretnom Jakovu, na čija je pleća opet palo seljenje i to petnaesti put. Na drugom kraju Domovine, drama! Hrvatski muž Zdravko, velika žrtva strašne urote s bratom i malom družinom jataka, iznosi obranu i provjerava je li zbilja jači od sudbine. Stalno se ljuti, iako je s osječkim sucima uvijek njegovao nježne odnose. Kaže da je optužen za krađu stotina milijuna, a on je u to vrijeme samo spašavao izbjeglice iz Obrovca i Zenice. A da dovedemo Širkana da presudi?

SRIJEDA, 18.4.

Gostovanje predsjednika Hrvatskog Sabora, poklopilo se s tributeom Puniši Račiću u organizaciji Voje the Dukea. Prve vijesti bile su dramatične. Te Vojislav zapalio zastavu i napao Gorana, Milorada i ostale, pa onda dođe vijest da je zastavu gazio, a dok se saga rasplitala, četa saborskih Hrvata i poneki Srbin, već se okrenula čelom nazad i vratila na pričuvni položaj. Na kraju se ispostavilo da nitko baš nije vidio što je Voja napravio, ali da svi vjeruju Voji da je gazio stijeg.

ČETVRTAK, 19.4.

Glineni Aleksandar se oglasio na baš osudom mentora Voje, nego je malo opleo po Hrvatskoj u kojoj mu se ništa slično nije dogodilo, osim što mu je Miro Bulj malo uklizao i digao rejting u Srbiji pred lokalne izbore. Ali, lako za to. Buzin će i ovo riješiti, kao i prije. Nego, što se to valja iz Osterreicha? Tamošnji tisak komemoraciju u Bleiburgu naziva “najvećim okupljanjem neofašista u Europi.”

PETAK, 20.4.

Konačno dobra vijest iz hrvatskih sudnica. Osječki sud odbacio je kaznenu prijavu protiv HDZ-ovca Franje Lucića, koji je prošle godine novinaru Dragi Hedlu ponudio skromnu financijsku naknadu da se ne muči i ne piše tekst o njemu. Čovjek mu je htio pomoći, jer je znao da to nema smisla, pošto nema te afere koja njemu može naškoditi, ali Hedl ga je prijavio. Inače, Franjo je onaj gospodin koji nije ljubavnici iz hotela u Ateni slao fotografije.