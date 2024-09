Dobio 18 godina jer je digao bankomat u zrak pa pokušao pregaziti specijalaca koji mu je postavio zamku

Zbog dizanja bankomata u zrak i pokušaja teškog ubojstva policajaca, Marko Sudac (45) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Teretilo ga se za tešku krađu, za što mu je izrečena kazna od pet godina zatvora te za nasrtaj vozilom na policajaca prilikom bijega, što je okvalificirano kao teški pokušaj ubojstva za što je dobio 15 godina zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 18 godina zatvora. Istom presudom, njegovo suoptuženik Ilija Jerković (39) nepravomoćno je osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora.

Sudac je stari znanac policije i pravosuđa, te je višestruko i prijavljivan i osuđivan za krađe, teške krađe, prijetnje, zločinačko udruživanje, gospodarski kriminal.... Zadnja pravomoćna presuda mu je izrečena 2021. kada je bio osuđen na tri godine zatvora. No podulja kaznena evidencija, kao ni česti boravci u zatvoru, očito nisu baš odgojno djelovali na njega, a kazna koja mu je sada izrečena, je najviša koju ima u svojoj "kolekciji". No to je tek nepravomoćna presuda, pa treba vidjeti što će se dogoditi nakon žalbe.

Prema optužnici,Sudac i Jerković su se teretili da su 4. srpnja 2022. u 3.15 u Mihovljanu u zrak dignuli bankomat Zagrebačke banke. Dovezli su se do bankomata koji je bio ugrađen u vanjski zid trgovine Trgocentra, zatim su na metalnim vratima izbušili tri rupe te su ih ispunili plinskom smjesom.

Digli su bankomat u zrak, novac se razletio, no nisu ga uspjeli pokupiti jer su ih u tome spriječili pripadnici Specijalne policije koji su im postavili zamku. Specijalci su bili odjeveni u civilnu odjeću, no imali su pancirke i reflektirajuće oznake na kojima je pisalo "Policija." Osim toga, Sucu i Jerkoviću povikali su: Stoj, policija! No umjesto da stane, Sudac je sjeo u automobil parkiran u neposrednoj blizini raznesenog bankomata, naglo je startao vozilo te je krenuo prema specijalcu koji ga je pokušavao zaustaviti. Tužiteljstvo je tvrdilo da ga je pokušao pregaziti jer ga je udario automobilom, podigao na poklopac motora i odbacio na kolnik. Specijalac je bio lakše ozlijeđen i to samo zahvaljujući vještinama koje ima, pa je znao kako izbjeći punu silinu naleta te kao pasti na tlo.

Sudac je desetak dana kasnije uhićen u stanu jednog člana obitelji u Zagrebu. Inače nije "poznat" samo u Hrvatskoj, jer su o njemu 2016. pisali i strani mediji, nakon spektakularnog bijega iz zatvora u Švicarskoj. U to se vrijeme špekuliralo i da je bio pripadnik zloglasnih Pink Panthera, koji su specijalizirani za velike pljačke dragulja za koje im treba svega nekoliko minuta.