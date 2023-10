Do Zemlje stigli misteriozni radiovalovi stari 8 milijardi godina

Astronomi su zabilježili misteriozne radiovalove kojima je trebalo 8 milijardi godina da dođu do zemlje, a riječ je o jednoj od najudaljenijih i najsnažnijih do sada opaženih brzih provala radiovalova (FRB). To su vrlo brzi radiovalovi čija je eksplozija trajala manje od jedne sekunde. Međutim, to je bilo dovoljno vremena da se oslobodi količina energije koju Sunce emitira u razdoblju od 30 godina.

Riječ je o jednoj od najfascinantnijih pojava u Svemiru jer su to vrlo snažni signali, a neki od njih oslobađaju više energije od 500 milijuna Sunca, a traju manje od treptaja oka. Jedna od glavnih karakteristika FRB 20220610A je pak njihova kratkotrajnost i nepredvidivost jer se iznenada pojave na nekom dijelu neba i sraju svega nekoliko milisekundi, piše CNN.

FRB-ovi privlače pažnju astronoma jer su periodični te vrlo rijetki. Naime, neki od ponavljajućih FRB-ova se javljaju periodično, u pravilnim razmacima, svakih nekoliko dana ili mjeseci.

Radioteleskopi su pomogli astronomima da prate te brze kozmičke bljeskove, uključujući niz radioteleskopa ASKAP, koji se nalazi u Wajarri Yamaji Country u Zapadnoj Australiji. Astronomi su koristili ASKAP kako bi otkrili FRB u lipnju 2022. i odredili gdje je nastao, prenosi CNN.

Izvor ovog drevnog FRB-a je skupina od dvije ili tri galaksije koje sada prolaze kroz proces spajanja, interakcije i formiranja novih zvijezda. Ovo otkriće je u skladu s hipotezom da su za brze provale radiovalova odgovorni magnetari ili neki drugi visokoenergetski objekti koji nastaju nakon eksplozije zvijezda.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Lopov glumio lutku u izlogu da nadmudri policiju, ali nije dobro prošao