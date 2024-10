Liječnici nisu vjerovali djevojčici (13), ubrzo je preminula: 'Posljednje sate života tretirali su je s prezirom'

U Engleskoj je u tijeku istraga sumnjive smrti 13-godišnje djevojčice koja je preminula u bolnici 19 sati nakon što je primljena. Majka Louise Longster smatra da bi njena kći Chloe danas bila živa da su je liječnici odmah shvatili ozbiljno. Iako je posmrtnom obdukcijom utvrđeno da je kobna bila sepsa, u bolnici su joj dijagnosticirali samo upalu pluća, a za vrijeme boravka na odjelu nije dobila ni identifikacijsku narukvicu. Slučaj se dogodio u studenom 2022. godine, no Chloeina obitelj i dalje nema objašnjenje za smrt djevojčice koju opisuju kao energetičnu i veselu plesačicu.

U tjednu prije no što je zaprimljena u bolnicu, Chloe je kašljucala i šmrcala, no osjećala se dobro. Bolovala je od astme i koristila inhalator, ali nikada nije imala ozbiljni napadaj. Tek 28. studenog osjećala se tako loše da nije mogla ići u školu, već je ostala kod kuće sa 17-godišnjim bratom kojemu su roditelji rekli da im javi ako joj se stanje pogorša. Nešto prije podneva, djevojčica je nazvala majku i rekla joj da je bole rebra i da je povraćala. Nakon što su se roditelji vratili s posla, shvatili su da s njihovom kćeri nešto ozbiljno nije u redu. "Vidjela sam da joj je sve neugodnije i da je hvata panika zbog boli" opisala je Louise koja ističe da njena kći nikada nije bila dramatična oko bolesti, prenosi Daily Mail.

Louise Longster Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Rečeno im je da bi kolima hitne pomoći trebalo dva sata da stignu do njihovog doma, a obiteljskog liječnika nisu mogli kontaktirati, pa je Louise svojim automobilom odvezla Chloe u bolnicu u Ketteringu. "Bila je uplašena. Čvrsto me držala za ruku i stiskala me" prisjetila se majka. Kada su stigli do bolnice, 13-godišnjakinja od boli nije mogla hodati pa ju je brat uvezao u invalidskim kolicima. Odvedena je u čekaonicu gdje je dobila dozu oralnog lijeka protiv bolova. "Zamolila je da je uspavaju koliko ju je boljelo. Rekla mi je da joj prestanem govoriti da će sve biti u redu" kazala je majka istražiteljima.

Rendgenske snimke pokazale su nešto što je izgledalo kao masa na dnu pluća 13-godišnjakinje, a po povratku na odjel hitne pomoći, majci je rečeno da Chloe ima upalu prsnog koša za što joj je prepisan antibiotik. Odmah je dobila jednu dozu te je prebačena na dječji odjel gdje je njena majka nastavila moliti doktore da joj daju nešto protiv boli. Liječnik u smjeni kazao im je da će djevojčica zbog pneumonije ostati na odjelu gdje će joj dati antibiotike i tekućine intravenozno. "Morala sam uvjeravati ljude na hitnoj da njoj stvarno nije dobro, da ja nisam mama koja je previše vremena provela na Googleu i da ona nije dramatična tinejdžerica" ispričala je.

Do 9 sati navečer, Chloe se umirila, no još uvijek ju je jako boljelo, a nije dobila ni kanilu. Sestre su ulazile i izlazile iz sobe, ali nitko nije ništa učinio da joj pomogne. U jednom trenutku sestra je primijetila da je Chloe pala razina kisika u krvi. Iako su na prvu pomislili da se pokvario uređaj za nadzor vitalnih funkcija, u sobu 13-godišnje pacijentice odjednom je počelo ulaziti sve više konzultanata i liječnika. "Pitala sam sestru hoće li moja kći biti dobro, a ona mi je rekla da ne zna. Sjećam se samo da sam pala na pod i ostala tamo" kazala je Louise. "Posljednje sate svog života moja kći je provela u stravičnim bolovima, a tretirali su je s prezirom" zaključila je majka koja tvrdi da su sestre Chloe smatrale dramatičnom i nisu joj vjerovale. "Chloe me pitala hoće li umrijeti. Ja sam mislila da ona tako pokušava artikulirati koliko se loše osjeća, a sada me proganja da je 13-godišnjakinja bila u pravu" komentirala je Louise.

Dr. Marwan Gamaleldin bio je u smjeni za vrijeme Chloeinog boravka u bolnici. Kazao je da je djevojčicu pregledao tri ili četiri puta i retrospektivno napravio bilješke. Istražitelji su primijetili da u njegovim bilješkama nema podataka o krvnom tlaku, iako su liječnici obvezni izmjeriti krvni tlak svakog pacijenta. Dr. Gamaledin sudu je kazao da mu se nije činilo da Chloe otežano diše, te da je na rendgenskoj snimci vidio sjenu na lijevoj strani pluća koja je upućivala na infekciju, no da je počeo razmatrati drugačiju dijagnozu zbog njene visoke razine boli i ubrzanog pulsa. Suđenje se nastavlja sutra u Guildhallu u Northamptonu.

