Djelomično izgubila vid, a liječnici nisu znali zbog čega: Ostala je u šoku kad je shvatila što joj je bilo u oku

Mlada Amerikanka izgubila je vid u desnom oku nakon što joj se opasni parazit ukopao u rožnicu, prenose britanski mediji, a za krivi - kupanje u moru s kontaktnim lećama. Brooklyn McCasland ispričala je kako je sve krenulo tijekom odmora na plaži s prijateljima u Alabami ovog kolovoza, nakon čega je zbog kontaktnih leća dobila tešku infekciju.

The Sun navodi kako je 23-godišnjakinja odmah otišla do liječnika, vjerujući kako joj je pijesak ostao u očima, ali su joj liječnici rekli da ima samo ''običnu infekciju''. Još je mjesec dana prošlo dok je Amerikanka trpjela teške bolove, da bi joj liječnici na koncu dijagnosticirali acanthamoebu keratitis (AK), rijetku parazitsku infekciju koju uzrokuje ameba koja se obično nalazi u vodi.

Amebe mogu uzrokovati oštećenje oka ili čak i gubitak vida, a češće se pojavljuje kod ljudi koji nose kontaktne leće. Brooklyn je zbog gubitka vida u desnom oku bila prisiljena dati otkaz na poslu, a njeni prijatelji sada prikljupljaju novac putem GoFundMe kako bi mogla otići na operaciju od 5.000 dolara, transplataciju rožnice kako bi pokušala povratiti svoj vid.

- Bila je to najgora bol koju sam ikada osjetila. Osjećala sam se kao da imam staklo u oku. Bila je to stalna bol. Prilično je uznemirujuće što su mi rekli da se ne brinem oko toga i da će mi se vid vratiti, a kasnije su mi rekli da se ne može vratiti. Sada se moram naučiti živjeti s time - objasnila je.

- Mislila sam da imam samo komad pijeska ili tako nešto. Ljudi su me stalno gledali da vide mogu li bilo što pronaći u oku, ali nikada nije bilo ničega. Onda me počelo više boljeti pa sam otišla kod liječnika - dodala je, a nakon mjesec i pol dana je dobila i dijagnozu, zbog koje mora sada čekati godinu dana da bi mogla na operaciju: ''Sada nemam vid, učinila bih sve da ga vratim. To bi mi sigurno promijenilo život'' .

