Djelatnik kaznionice: Je li moja korist podizanje indeksa sreće kod osuđenika?

- Ne smatram se krivim no nisam baš u potpunosti razumio optužnicu. Nije mi jasan koncept koristi. Mislim, djelomično mi je jasno to za što me se tereti, no nije mi jasna je li tu korist nastala nekim mojim krivim postupanjem ili čim jer nisam imao nikakve koristi - kazao je Robert-Teodor Šepak, viši strukovni savjetnik u Odjelu za tretman Kaznionice u Lepoglavi, koji je završio na optuženičkoj klupi u jednoj, od slobodno bi se moglo reći, bizarnijih pravosudnih priča.

Jer suoptuženici su mu Amir Mafalani, trenutno na izdržavanju kazne zbog sudjelovanja u likvidaciji Ive Pukanića i Nike Franjića i Armend Musliu, također trenutno na izdržavanju kazne zbog otmice i ubojstva Jure Bajde, te Mafalanijeva majka Branka Mafalani. Prema optužnici, najjednostavnije rečeno, Branka Mafalani je svome sinu u zatvor slala piratske CD-e s filmovima i glazbom, a Šepak je omogućio da to dođe do njega bez ikakve kontrole. Svima njima je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje, a kako su Mafalani i Musliu dovedeni na sud iz Kaznionice u Glini, to je popraćeno i jačim mjerama osiguranja. Svaki je u sudnici pored sebe imao dvojicu pravosudnih policajaca, koji su na sebi i u sudnici imali pancirne prsluke, a sve njih je na zagrebački Županijski sud iz Gline dopratila i interventna policija.

Uglavnom, nakon što je Šepak kazao da mu baš nije jasan koncept koristi, Vjeran Blažeković, predsjednik sudskog vijeća tražio je od zamjenice ravnateljice USKOK-a da Šepaku to pojasni. Ona je navela da je riječ o koristi koji su njegovim postupanjem imali okrivljenici. No Šepaku to i dalje, kako je tvrdio, nije baš bilo najjasnije.

- Kakva je to korist? Nematerijalna jer ja se materijalno nisam okoristio ili je korist bila u podizanju indeksa sreće kod osuđenika? Jer to nije ni specificirano ni pojašnjeno - pitao je Šepak.

- Znači ipak vam je jasan koncept koristi? - kazao mu je na to sudac Blažeković.

Šepak je još nešto htio pojašnjavati, ni sudac mu nije dozvolio, pa je na koncu kazao da se ne osjeća krivim. I dok njemu nije bilo sve jasno, suoptuženici mu nisu imali tih problema, pa je Mafalani kazao da je sve razumio te naveo da se ne osjeća krivim, dok je Musliu kazao:

- Časni sude sve mi je jasno i ne osjećam se krivim.

Krivnju je zanijekala i Branka Mafalani, a nakon toga su obrane i optužba predložile dokazne prijedloge. USKOK tako predlaže da se pročitaju svi materijalni dokazi, te iskazi saslušanih svjedoka, no obrana se s tim ne slaže. Ili barem ne u cijelosti. Tražili su tako da se neposredno kao svjedoci saslušaju Dražen Dorčec i Dragan Jung, također na izdržavanjima kazne zbog ubojstva. U optužnici se navodi da su pošiljke CD-ova bile adresirane na njih, te da su ih oni potom davali Mafalaniju. Osim toga obrane traže i dostavu nekih internih pravilnika, a ne slažu se ni da se u sudnici pročita sporazum o nagodbi između Marijana Končevskog i USKOK-a. Končevski je bio prvooptuženi u ovom postupku, no priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om. Bio je zaposlen u lepoglavskoj Kaznionici kao strukovni učitelj za stolare na Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu. Nakon što je priznao krivnju, zbog zloporabe položaja i ovlasti je osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od godine i pol dana zatvora.

Od izrečene kazne, u zatvoru će morati provesti pola godine, a ostatak kazne mu se mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od četiri godine. Izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja državnog službenika u trajanju od 10 godina i oduzima mu se oko 8000 kuna protupravno stečene imovinske koristi. Kako je obrana tražila neko vrijeme da se očituje o dokaznim prijedlozima USKOK-a, što je sud od dokaznih prijedloga prihvatio, a što ne, znat će se na idućoj raspravi u siječnju.

USKOK u optužnici tvrdi i da su u Kaznionicu u Lepoglavi, preko Mafalanijeve majke stizali CD-ovi na kojima su bili razni filmovi i serije, uključujući i pornografiju. Poštom su stizali i anabolički steroidi za smirenje, koje su slale nepoznate osobe. Osim CD-ova, na ovakav način stizale su i SIM kartice i mobiteli. USKOK tvrdi da je te predmete Šepak neovlašteno unosio. Tijekom istrage, Mafalani i njegova majka bili su tajno praćeni i prisluškivani, a razgovarali su o tome koje mu je filmove i serije presnimila, kakvi su ti filmovi te kako mu je i preko koga to poslala.

- Našla sam ti i lignje (Squid game, op. a.). A i čula sam se s gospodinom. Sad tu imaš osam komada - kazala je Branka Mafalani u listopadu 2021. svom sinu Amiru Mafalaniju.

Tajni nadzor nad Mafalanijem i njegovom majkom je počeo je nakon što je kod Armenda Musliua nađen mobitel. Mobitel je nađen pretragom njegove ćelije, pa se počelo istraživati kako je unesen u zatvor, a istraga je razotkrila i ostale koji su kasije optuženi. Brzo se otkrilo da je Končevski "gospodin" kojeg Branka Mafalani spominje u razgovorima sa svojim sinom. Prema Mafalanijevom nalogu, ona pošiljke s filmovima poštom šalje Končevskom koji to prosljeđuje Mafalaniju. No zanimljivo je da su u ovu priču uključene i majke nekih drugih zatvorenika koje se javljaju Branki Mafalani. Čule su da ona šalje pošiljke svome sinu, pa žele i one svojima.

- Ne znam. Moram vidjeti s Amirom. Njemu to radi netko iznutra - pojašnjava Branka Mafalani majci jednog od tih zatvorenika.

Ona joj pak odgovara da zna za to, te da joj se baš zbog toga i obratila. U razgovorima sa svojim sinom, Branka Mafalani razmjenjuje informacije o novim filmovima i serijama koje se pojavljuju na Netflixu. Squid Game je jedna od tih serija, no u jednom od razgovora Mafalani ima i druge zahtjeve.

- Ma trebam ona Predskazanja i Black Widow - kaže on njoj.

- Ne znam hoće stati jer traje više od dva sata - odgovara mu ona.

U nekom drugom razgovoru ona njemu kaže:

- Pripremila sam ti i Don't look up! i Matrix 4

- Dobro, ali to poslije Nove godine - odgovara joj on.

U nekim razgovorima majka i sin koriste i šifre za druge zatvorenike. Upotrebljavaju pojmove Koprivnica, Labin i Istra, što se sumnjaju istražitelji, odnosni na Dorčeca koji je iz Koprivnice te na Junga koji je iz Labina, odnosno iz Istre. Tako on njoj u jednom razgovoru poručuje da se čuje "s tetom iz Koprivnice" te joj pojašnjava "da je ono što je išlo zadnji put iz Istre, puklo, jer je došlo do greške u transportu".

- Je li svaki put pukao? - pita Branka Mafalani sina.

- Je, a ti to samo ponovi - odgovara joj on.

Nadalje, u jednom od razgovora ona kaže da mu je uplatila i 500 kuna na zatvorski račun, ali mi i govori da mu je pripremila nove epizode Gomore i MC Majansa (serije na HBO, op.a), na što joj on odgovara da je to super, no ima i novi zahtjev,

- Ajd vidi i za Cecu, onu muziku di Ceca ima 45 pjesama.

- Ali to sam ti poslala - kaže mu majka.

- Pošalji još jednom - replicira joj on..

Istražitelji su tajno snimili i razgovore između nje i osobe koja joj filmove i serije prebacuje na stickove i DVD-e.. No problem je nastao kada je u nekim od pretraga nađen mobitel, pa kontrole postaju strože. Sve se poštanske pošiljke počinju RTG pregledavati, pa Končevski ispada iz igre. No Mafalani se snalazi i za tu vrstu "usluge"sada moli Šepaka koji je na koncu i optužen zajedno s njim.

