Djeca prala zube prije spavanja, smrzla se od straha kada su pogledala u svjetlo

Dvoje starije djece iz australskog Brisbanea pralo je zube u kupaonici prije odlaska na spavanje. Smrznuli su se od straha kada su vidjeli što im se spušta niz svjetlo.

U kupaonici je puknula jedna žarulja pa je u stopu bila rupa koju je odmah iskoristio golemi piton.

Lovac na zmije Bryce Lockett rekao je kako su djeca ostala zaprepaštena vidjevši pitona u svojoj kupaonici, a istaknuo je kako je zmija pronašla uistinu neuobičajeno mjesto za skrivanje, piše The Sun.

Two kids horrified as huge python slithers out of their bathroom light as they brush their teeth before bedhttps://t.co/60JkMxrHc4 pic.twitter.com/d2B8UfHAsE