Direktor Hrvatskih voda: Vodostaj Kupe na rekordnim razinama od 1966., no nema ugroze

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković izjavio je u subotu navečer kako je Kupa dosegla rekordne razine vodostaja od 1966., no istaknuo je kako njen vodostaj, čije se najviše razine tek očekuju, ne donosi ugrozu.

“Gotovo 300 mm oborina palo je u gornjem toku sliva rijeke Kupe, što je izazvalo naglo povećanje razine vodostaja”, rekao je za Dnevnik HRT-a.

Vodostaj Kupe u 18 sati zabilježio je 793 centimetra, što Đuroković je istaknuo da je to 20-ak centimetara do razine kada se aktiviraju izvanredne mjere zašite od poplava. No, ističe da nema razloga za brigu jer ti vodostaji “neće ništa ugroziti”.

“Ogromne količine oborine dogodile su se na slivu rijeke Kupe, no na neki način su spavale Mrežnica i Korana, što je doprinijelo da relativno bezbrižno podnesemo ovaj vodni val”, rekao je.

Istaknuo je da je obrana od poplava lakša i zbog činjenica da je bila suša pa je tlo apsorbiralo velike količine oborina.

Poručio je i kako su vatrogasci i djelatnici Hrvatskih voda na terenu u tri županije, no da se svugdje uspješno brane od poplava. Također, na Banovini je u tijeku postavljanje boks-barijera, jer se sutra navečer tamo očekuje dolazak vodenog vala iz Karlovca.

“Mi smo išli polako gledati prema Banovini, gdje imamo nasipe u rekonstrukciji, a ovaj vodni val iz Karlovca će sutra negdje oko večeri doći u punoj snazi na područje Petrinje i Siska, gdje radimo rekonstrukciju nasipa”, rekao je Đuroković i poručio da će i tamo spremni dočekati vodeni val.