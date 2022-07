Detalji akcije USKOK-a u Dalmaciji: Krijumčari iz Jadrana ilegalno vadili vrijednu deliciju

Ravnateljstvo policije i USKOK priopćili su u utorak nešto iza podneva da su u velikoj akciji uhitili više hrvatskih i talijanskih državljana zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. Akcija se provodila na području triju dalmatinskih policijskih uprava – PU zadarske, PU šibensko-kninske te PU splitsko-dalmatinske.

Kako se neslužbeno može doznati, razlog uhićenja je krijumčarenje trpova.

Inače, trpovi ili morski krastavci izuzetno su važni za funkcioniranje ekološkog sustava morskog dna. Njihov je izlov danas zabranjen jer se nalaze u trajnom lovostaju. Inače, obitavaju uz obalu zemalja koje imaju toplo i plitko more.

Trpovi se love jer se u nekim zemljama smatraju gastronomskom poslasticom. Najviše se love u Aziji, no u novije vrijeme i u zemljama Mediterana u kojima je to zakonski moguće. Kilogram sušenog trpa, ovisno o kvaliteti, postiže cijenu od 100 do 500 dolara.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenih osoba podnijeti kaznenu prijavu USKOK-u i predati ih pritvorskom nadzorniku, a nakon čega ćemo objaviti priopćenje s više detalja", izvijestila je policija.