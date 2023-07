Iza sebe ima debeli dosje: Oteo ženu, a na sud stigao u majici s natpisom

Istarska policija ranije danas izvijestila je o završetku kriminalističkog istraživanja nad 60-godišnjakom koji je uhićen jučer ujutro na području Umaga. Podsjetimo, muškarac je digao cijelu županiju na noge kada je u jutarnjim satima u srijedu s parkirališta u Petroviji oteo ženu.

Žrtva je ubrzo pronađena u mjestu Matelići, neozlijeđena ali u stanju šoka, dok je potraga za muškarcem trajala do jutarnjih sati u četvrtak. Prema nekim navodima, otmičar i žrtva su se poznavali, a ona ga je već jednom prijavila za silovanje.

Muškarac je jutros priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Puli, gdje ga je dočekalo nekoliko fotografa koji su tom prilikom zabilježili zanimljiv detalj.

Naime, muškarac je na ispitivanje došao u majici s kapuljačom, a na majici ima natpis "Take what you can, it's always worth it" ili u prijevodu na hrvatski - uzmi sve što možeš, uvijek se isplati.

Radi li se o nesretnoj slučajnosti ili 60-godišnjak svojim stilom želi nešto poručiti, ostaje vidjeti.

VIDEO Ovo je muškarac osumnjičen za otmicu žene u Istri