Ceh pozvao ugostitelje: Maknite iz ponude potencijalno rizična pića

Temeljem slučajeva trovanja koja se dovode u vezu s konzumacijom spornog gaziranog pića, Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore pozvao je ugostitelje da zaštite svoje goste i svoje poslovanje te da do zaprimanja više informacija i potvrda o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda maknu iz ponude sporna gazirana pića. Uputu je Hrvatska obrtnička komora izdala putem internog komunikacijskog sustava obrtnicima ugostiteljima.

"U javnom prostoru kola velik broj informacija. S obzirom da ne raspolažemo službenim informacijama i uputama, a ne želimo imati nove slučajeve ugrožavanja zdravlja naših gostiju, predlažemo u potpunosti iz ponude maknuti potencijalno rizične proizvode i ostvariti pravo na povrat. Kao ugostitelji dužni smo zaštititi svoje goste, a kao Ceh dužni smo zaštititi svoje ugostitelje“, poručuje predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a Franz Letica.

Podsjetimo, u ponedjeljak su počele kolati upozorenja o štetnim pićima, a u utorak ujutro znalo se službeno za prvi slučaj iz Rijeke. Nakon toga javili su se i slučajevi po drugim gradovima, čini se, zasad s blažim simptomima. Sve službe su aktivirane, a DIRH je danas naredio povlačenje i privremenu zabranu spornih proizvoda. Coca-Cola se danas opet oglasila, kažu kako interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, no kako je odlučeno je da će doći do povlačenja do završetka službene istrage. Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Taste te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate.

