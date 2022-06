Puljak iskreno za Večernji: Ovakvu podršku nisam očekivao; HDZ-ovci: Ovo je poraz demokracije

Veliki trijumf Ivice Puljka i stranke Centar na nedjeljnim izborima u Splitu koje je okarakterizirala rekordno niska izlaznost, samo 31% Splićana ispunilo je svoje građansko pravo i dužnost i izašlo na birališta.

Dok su se prebrojavali glasovi u svim su stranačkim stožerima strahovali z bog niske izlaznosti, a na koncu se ispostavilo da su glasači HDZ-a bili ti koji su ostali kod svojih kuća.

Ivica Puljak umalo u prvom krugu nije pobijedio na izborima za gradonačelnika, imao je 48,69% glasova pa će se za gradonačelnički mandat boriti sa Zoranom Đogašom, kandidatom HDZ-a za kojega je glasovalo 25,72% birača.

Najveće iznenađenje je velika pobjeda Centra u Gradskom vijeću gdje će imati većinu s 15 vijećnika, odnosno dobio je 42,41% glasova i samo mu jedan vijećnik nedostaje da ostvari apsolutnu većinu.

- Jesam iznenađen sam rezultatima, ovoliku podršku nisam očekivao. Zahvaljujem građanima Splita koji su nam dali povjerenje i prepoznali naš rad, sve ono za što smo se zalagali u svom mandatu – rekao je Puljak u svom prvom intervjuu nakon objave rezultata kojega je dao upravo Večernjem listu.

Dotaknuo se i seks afere zamjenika Bojana Ivoševića i bivšeg Gradskog vijećnika Luke Baričića.

- Građani su prepoznali da te afere nisu vezane uz naš politički rad, mi smo uvijek bili za javno dobro i nismo se nikada ogriješili za nešto što je javno dobro građana. Oni su prepoznali da smo mi prava opcija za grad - kazao nam je.

Pozvao je na suradnju sve stranke koje su se izborile za mandate u Gradskom vijeću, izuzevši HDZ i Kerumov HGS s kojima nije sudjelovao ni do sada i koji će nakon ovih izbora nastaviti biti u oporbi.

- Građani Splita su odlučili i izabrali su red umjesto nereda, budućnost umjesto prošlosti. Prvenstveno zahvaljujem svim građanima koji su izašli na izbore. Ovo je važna pobjeda, prvenstveno za građane, a tako i za sve nas. Ako ostanu ovakvi rezultati, nadam se da ćemo ih potvrditi za 15 dana kada bude drugi krug. Pobjedili smo i u Gradskom vijeću i imat ćemo većinu. Sve što smo zacrtali i pričali, sve to ćemo moći zaista i napraviti. Sljedeće tri godine bit će godine preporoda grada Splita i radit ćemo što smo i obećali – rekao je Ivica Puljak koji se u svom stožeru pojavio oko 22 sata, kada je bilo jasno kako su najveći dobitnik izbora on i njegova stranka.

Na primjedbe političkih oponenata kako je Split izgubio posljednja tri mjeseca na predizbornu kampanju, rekao je kako Split nije izgubio već dobio, kao i svi građani Splita, jer sada imaju priliku konačno uvesti red u gradu.

Što se tiče ostalih političkih opcija, nije samo HDZ izgubio podršku koju je imao. Svi su zapravo izgubili na ovim izborima, izuzevši Puljka i njegov Centar.

Prema podacima nakon svih izbrojanih glasova HDZ je dobio 23,28% galsova i osvojio 8 vijećničkih mandata, a po dva HGS, Most, SDP i Domovisnki pokret.

Nijedan politički analitičar nije predvidio ovakav rasplet situacije u kojoj je Centru potreban tek jedan glas da bi imao apsoultnu većinu, što znači da mu je dovoljna podrška SDP-a ili Mosta s kojim je i do sada surađivao.

- Otvoren sam za suradnju sa svim političkim opcijama u Gradskom vijeću s kojima smo i do sada surađivali. Žao mi je što naši dojučerašnji partneri Pametno za Split i Dalmaciju kao i Možemo! Nisu prešli izborni prag, ali očito nisu zadovoljili svoje birače – rekao je Puljak.

Afere koje su potresle njegovu političku opciju očito mu nisu naštetile.

- Namještena afera koja nas je trebala diskreditirati možda je čak djelovala i motivirajuće za naše birače koji su vidjeli s kakvim podmetanjima imamo spola. Inzistirat ću da se ovaj slučaj istraži do kraja, da otkrijemo tko stoji iza toga – poručio je Puljak.

Kao prvi korak nakon povratka u Banovinu najavio je sastanak sa svim pročelnicima i direktorima javnih poduzeća s kojima će dogovoriti smjer kretanja Splita za naredne tri godine.

Medijima se obratio i Bojan Ivošević, njegov zamjenik zbog čije su kaznene prijave i organizirani izvanredni izbori u Splitu.

- Jedva čekam prvi radni dan – poručio je Ivošević.

Inače, u izbornom stožeru u središtu Splitu atmosfera je bila vesela, ali nikako ne euforična, a komorna atmosfera vladala je u splitskoj podružnici HDZ-a još od kasnog popodneva, kad su prvi članovi stranke razočarano počeli donositi izvješća iz biračkih odbora. U većini splitskih kvartova Ivica Puljak premoćno je pobijedio nestranačkog kandidata HDZ-a Zorana Đogaša. Puljak je zavidno dobre rezultate ostvario čak i u kvartovima na istoku Splita koji su tradicionalno naklonjeni desnici odnosno HDZ-u i Željku Kerumu.

U HDZ-ovom stožeru nacionalno viđenijih HDZ-ovaca nije bilo. Podršku Đogašu izrazili su tek predsjednik ogranka Vice Mihanović i saborski zastupnik Ante Bačić. Među članstvom se pronijela priča da takozvana HDZ-ova "mašinerija" nije bila na zadatku. Pravdali su to velikim vrućinama, godišnjim odmorima i biračima koji su ljetnu nedjelju provodili na plažama i otocima.

Međutim, istina je da HDZ ovog puta na izbore nije izvukao ljude na koje inače računa. Iz kuloarskih priča stječe se dojam da su sami HDZ-ovci bojkotirali ove izbore, a razloga je više. Prvi je taj što je dobar dio članstva smatrao da stranka griješi s nestranačkim kandidatom i tako priznaje da imaju problema s kadrovskim deficitom. Drugi je razlog činjenica što je Đogaš deklarirani liberal i centrist što desnom krilu HDZ-a nikako nije sjelo.

Treći razlog leži u tome, pričaju HDZ-ovci, što je iz Zagreba odlučeno da stranka u "rušenje Puljka" krene personaliziranom kampanjom Zorana Đogaša, stavljaljući njega ispred stranke čime su PR-ovci pokušali stvoriti "boljeg Puljka od Puljka". Međutim, čini se da birači desnice nisu valorizirali znanstveni i ugledni background Zorana Đogaša koji po svemu podsjeća na Puljka.

Znakovit je bio i odmak kandidata od stranke. Na Đogaševim plakatima nije bilo loga HDZ-a pa se ispostavila točnom konstatacija dr. Mirka Klarića koji je u tekstu za Večernji list ocijenio kako je Đogaš, zahvaljujući lošim savjetima svoga POR tima, prokockao galsove koje je dobio u miraz od HDZ-a.

Zoran Đogaš novinarima se obratio tek iza 22 sata. Na konferenciju za medije došao je u pratnji svojih zamjenika i Vice Mihanovića. Kazao je da će u kampanji za drugi krug izbora zadržati identičnu taktiku i da se neće baviti prljavštivnom već afimracijom ideja.

- Rezultat je loš, ali slijedi nam drugi krug. HDZ je u gradskom vijeću praktički zadržao istu poziciju kao i prije izbora. Ovo je bolja birača i ja ću to poštivati. Napravit ćemo sve da animiramo birače do 10. srpnja kada se održava drugi krug izbora - kazao je Đogaš no nije znao odgovoriti na pitanje kojim će točno metodama animirati birače.

Također, nije htio odgovoriti na pitanje jesu li članovi HDZ-a bojkotirali izbore i je li personalizirana kampanja bila HDZ-ova greška.

Riječ je potom preuzeo Mihanović utvrdivši kako je HDZ i dalje najjača stranka u Hrvatskoj i da priznanje poraza nije opcija. Zatim su Mihanovića novinari upitali jeli se već čuo sa šefom stranke Andrejem Plenkovićem.

- Bit će vremena za priče i analize, ali da čuo sam se - nevoljko je kazao Mihanović.

Tek se, dakle, treba vidjeti hoće li se tražiti odgovornost među liderima splitskog HDZ-a za loš rezultat na izborima.

Baš u trenutku dok su HDZ-ovci držali presicu Facebook statusom javio se i Željko Kerum. Uopće nije boravio u svom stožeru u kojem je bilo više novinara nego simpatizira i članove stranka. Kazao je da izbori za gradsko vijeće uopće nisu bili potrebni te da on i njegov HGS za njih nisu bili spremni niti je uopće trošio financijske resruse u kampanji. Za poraz je optužio šefa splitskog HDZ-a Mihanovića te je najavio presicu u ponedjeljak u 11 sati.

Đogaš i Mihanović nisu htjeli komentirati Kerumove izjave kao niti pitanje je li upravo on teret koji splitskom HDZ-u ne dopušta da "prodiše".

U neslužbenom razgovoru za Večernji list vrh HDZ-a kazao je da ovo nije Puljkova pobjeda već poraz demokracije.

- Od gotovo 150 tisuća birača, izborno pravo konzumiralo je njih 30 tisuća. Kakav je to legitimitet gradonačelnika koji bi drugim hrvatskim gradom upravljao s oko 15 tisuća glasova - upitali su se istaknuti HDZ-ovci iako su upravo njihovi birači apstinirali i omogućili Puljku i njegovom Centru glatku pobjedu.

Kako stvari sada stoje Puljak će harmoničnu većinu u Gradskom vijeću glatko složiti.

Mostovci, iako su izborili ulazak u Gradsko vijeće, razočarani su rezultatima.

- Nikako ne možemo biti zadovoljni s dva vijećnika kada smo do sada imali tri. Nadali smo se da su birači prepoznali zalaganje Mosta u Gradskom vijeću – rekao je Josip Markotić. Na pitanje hoće li ponovno surađivati s Centrom odgovorio je kako je još rano o tome razgovarati.

- Puljku je dovoljan Davor Matijević, odnosno SDP – rekao je Markotić.

Matijević je potvrdio kako njegova kooperativnsot i suradnja uopće nisu u pitanju.

-Želim Puljku pobjedu, želim mu većinu u vijeću, neka apsolutno vlada gradom, jer tada više neće imati ni alibija ni opravdanja. U politici je najvažnije biti miran i zadovoljan odrađenim, a ja sam dao sve od sebe – rekao je Davor Matijević.

Oglasila se i Nezavisna lista mladih, koja se nije uspjela izboriti za ulazak u Gradsko vijeće.

- Čestitamo pobjednicima i svima koji su ušli u Gradsko vijeće iako nas žalosti činjenica da većina Splita nije birala. To je ono što nas svih treba i zabrinuti i motivirati. Zahvaljujemo svima koji su u ovako kratko vrijeme prepoznali posebnost naše inicijative. Kao što smo i najavili - ovo je tek početak u kojem smo okupili puno kvalitetnih skupina i pojedinaca. Ponosni smo na čvrsti temelj na kojem ćemo dalje graditi naše djelovanje – poručili su.