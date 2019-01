Darko Horvat: Nizozemska je pokazivala interes za Uljanik

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u četvrtak je ustvrdio da su vođeni razgovori s nizozemskim brodogradilištima Damen i Royal IHC oko Uljanika, a kako će se u konačnici vidjeti hoće li ona iskazati svoju ponudu. Na konstataciju novinara da su jučer kontaktirali oba ta brodogradilišta i da im je iz njih rečeno da nemaju baš nikakav interes za hrvatska brodogradilišta, Horvat je kazao da je dobro ako su to informacije koje su dobili, no kako on već nekoliko dana potvrđuje činjenicu da je u Damen poslano pismo s informacijom da je otvoren data room.

"Prema mojim informacijama, koje tijekom jučerašnjeg dana imam od Uprave Uljanika, oni se još uvijek nisu pojavili u data roomu", izjavio je Horvat novinarima uoči sjednice Vlade.

Naime, iako je Horvat ranije izjavio kako postoji interes nizozemskih brodogradilišta Damen i Royal IHC za zajedničku ponudu za Uljanik, ta brodogradilišta su kasnije to opovrgla. Horvat napominje da su u data roomu trenutno dva potencijalna partnera i dodaje kako je siguran da će do 18. siječnja biti barem još jedan.

Ustvrdio je da su s predstavnicima Damena i Royal IHC-a vođeni razgovori o održavani kontakti te kako je IHC na stol stavio čak tri varijante za koje je bio zainteresiran. Podsjetio je i da Royal IHC ima registriranu tvrtku u Rijeci, gdje radi gotovo 50-ak ljudi koji su "na ovaj ili onaj način potekli iz 3. maja".

"Hoće li u konačnici iskaza tih interesa biti, bit ćemo sigurni zaključno sa 18.-im, a tvrdim odgovorno i siguran sam da ćemo do 25.-og imati dvije ozbiljne ponude i za brodogradnju u Rijeci i onu u Puli", poručio je Horvat.

Na pitanje novinara znači li to da nizozemska brodogradilišta lažu kada kažu da nemaju nikakav interes, Horvat kao potvrdu da je interesa bilo navodi "silne sastanke koji su se dogodili". Poručio je da je s obzirom na situaciju u brodogradilištima u Puli i Rijeci trenutno vrlo teško išta prejudicirati i prognozirati, no i poručio novinarima da budu sigurni kako svi potencijalni partneri Uljanika "jako dobro prate" što rade mediji.

"Volio bih da su informacije koje im dajete provjerene i točne, tako da, ako nam već ne želite olakšati, barem ne otežavate komunikaciju s partnerima", poručio je Horvat.