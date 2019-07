Kuščević ipak odlazi iz Vlade. Afere ministra uprave naljutile cijelu koaliciju

Imenovanje ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić glavnom tajnicom Vijeća Europe, pregovori o čelnim pozicijama u Europskoj uniji u kojima premijer Andrej Plenković slovi kao jak kandidat za ključne pozicije i afere ministra uprave Lovre Kuščevića uzburkali su političku situaciju i odnose unutar vladajuće koalicije.

Partneri su se usmjerili jedni protiv drugih pa HSLS otvoreno poziva na izbacivanje HNS-a iz Vlade, a u krugu bandićevaca može se čuti da na koalicijski sastanak, ako je njegov povod udovoljavanje HNS-u, ne žele ni dolaziti. Sa svih strana poziva se na rekonstrukciju Vlade, a puno je konstrukcija u medijima u kojem će se obujmu ona odviti. Ne povodeći se za medijskim napisima, nego informacijama prikupljenima od niza izvora, iskristaliziralo se da je najizglednije da će se, ako ne ode u Europu, Plenković odlučiti na “minirekonstrukciju”, odnosno da će zamijeniti Pejčinović Burić, koja je na odlasku, i Kuščevića.

Posvađeni koalicijski partneri

Najizglednija je kandidatkinja za poziciju ministrice Pejčinović Burić, kažu upoznati izvori, njezina državna tajnica Andreja Metelko Zgombić, prepoznata po dobro odrađenom poslu vezanom za arbitražu sa Slovenijom. Iako se spominjalo još nekoliko potencijalnih kandidata, izvori uvjeravaju da je ona za sada kandidat s najviše uporišta. Puno je, pak, zanimljivija tema budućnost Lovre Kuščevića, koji je uzdrman brojnim aferama vezanima za stjecanje imovine, pri čemu se naročito ističe navodno stjecanje čak četiri zemljišta presudama ozloglašene bračke sutkinje Ivane Domić, protiv koje se već 13 godina vodi proces zbog dodjeljivanja zemljišta vrijednih 75 milijuna kuna. Premijer je branio Kuščevića, kao i sve ministre načete aferama, ali je, kažu nam dobro upućeni izvori, posljednjih dana shvatio da te afere neće biti zaboravljene i da će, kao i lani u slučaju Martine Dalić, doći u situaciju “ja ili on”. U HDZ-u se može čuti da je sve više ljudi u stranci koji bi prihvatili Kuščevićevu smjenu jer drže da se “ne može braniti neobranjivo”, a HNS je u nedjelju i javno pozvao na njegovo izbacivanje iz Vlade.

– Predsjedništvo HNS-a donijelo je zaključak da pozivamo premijera Andreja Plenkovića i uputili smo poziv HDZ-u da se nađemo i na tom sastanku predložimo smjenu ministra Kuščevića. Ne tražimo njegovu kaznenu odgovornost, to nije na nama, to rade nadležna tijela i u to nećemo ulaziti. Iz svega što se vidi u javnosti Kuščević je najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi i to je za nas u HNS-u neprihvatljivo – rekao je zamjenik predsjednika HNS-a i potpredsjednik Vlade Predrag Štromar u Svetom Martinu na Muri, gdje se na Političkoj akademiji i sportskim igrama okupilo oko 2000 članova stranke. Kako je Večernji list već pisao, premijer Plenković od HNS-a je dobio vremena sve do rujna da presudi Kuščeviću, međutim time riskira da se javnost cijelo ljeto bavi ministrovim aferama i tako dodatno ugrozi imidž HDZ-a i njegove Vlade. Brza smjena otklonila bi takav rizik. Izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tome da “nitko ne može biti iznad zakona i da se moramo voditi moralnim načelima” može se isto protumačiti kao podrška inicijativi. I HSLS podržava smjenu ministra uprave, ali Darinko Kosor traži i rekonstrukciju vladajuće koalicije. Poziva na izbacivanje HNS-a iz Vlade i koalicije jer se ne ponašaju kao partneri.

– HNS podržava Milanovića te preko župana Posavca zagovara izlazak iz koalicije i ne vidim kako bi više bili partneri – ustvrdio je Kosor u subotu, a u klubu Bandić Milan 365, pak, govore da podržavaju Vladu Andreja Plenkovića, ali ne i ponašanje HNS-a. Tako su, pak, neslužbeno komentirali da očekuju koalicijski sastanak, koji za sada nije formalno sazvan, ali da na njega neće doći ako se on saziva isključivo jer na tome inzistira HNS. Tako su, izgleda, u Plenkovićevoj koaliciji svi međusobno posvađeni, a sad to više ni ne kriju, a on ima sve manje manevarskog prostora za održavanje većine u Saboru. Izbacivanje HNS-a ne može si priuštiti jer onda mora naći nove četiri ruke u Saboru. Bandićevi “žetončići” pokazali su se nepouzdani kada prije nekoliko tjedana nisu podržali inicijativu Milana Bandića za rušenje HNS-ove ministrice Blaženke Divjak. Bandićevci, pak, stoje čvrsto u podršci Plenkovića i HDZ-a, što je i logično jer velik dio Kluba zastupnika čine prebjezi iz SDP-a, koji nemaju političku budućnost pa im je u interesu što dulje zadržati postojeći parlamentarni saziv.

Plenković ne ide u Bruxelles?

– Kao što smo i prije rekli, odluka o Lovri Kuščeviću je na premijeru Plenkoviću i mi ćemo je podržati. Mi smo programska koalicija i u tom kontekstu podržavamo smjer Vlade – kaže nam Kažimir Varda, potpredsjednik BM 365. Da šire rekonstrukcije Vlade neće biti, kažu nam u HDZ-u. Naime, iako bi se Plenković rado “riješio” nekih neuspješnih ministara, kaže nam sugovornik iz stranke, to bi u ovom trenutku bilo jako teško izvesti i zbog dinamike odnosa u stranci i zbog činjenice da neki ministri svoj ulazak u Vladu i duguju jakoj stranačkoj bazi pa bi njihova smjena ponovno potaknula unutarstranačka previranja.

Cijela konstrukcija stoji ako Andrej Plenković ne dobije i ne prihvati neku funkciju u Europskoj uniji. U takvoj situaciji rekonstrukcija Vlade bila bi potpuna, a morala bi se i sastavljati nova koalicija. Plenković bi u tom slučaju morao podnijeti ostavku, a s njim bi otišla i cijela Vlada. HDZ bi morao naći novog mandatara, koji bi u roku od 30 dana trebao donijeti minimalno 76 potpisa parlamentarnih zastupnika podrške svojoj novoj Vladi predsjednici Grabar-Kitarović. To znači da bi se morali ponovno otvoriti razgovori s koalicijskim partnerima, presložiti većinu i vidjeti je li im novi mandatar prihvatljiv i pod kojim uvjetima. Potpredsjednik Vlade Štromar jučer je Plenkoviću poručio da “kad bi on bio premijer, ne bi nikada prihvatio ponuđenu poziciju”, ali nije odgovorio na pitanje novinara bi li u tom trenutku HDZ imao i dalje HNS-ove ruke za preslagivanje Vlade.

Varda tvrdi da bi čak i u slučaju odlaska Plenkovića u Bruxelles BM365 podržao Vladu “kad bi programi i plan rada te Vlade bili u skladu s ciljevima napretka Hrvatske i Zagreba”. U HDZ-u drže da bi u tom slučaju prijelazni premijer do redovnih parlamentarnih izbora najvjerojatnije bio Gordan Jandroković, ali da bi takav rasplet uključivao i rekonstrukciju stranačkih pozicija. Potencijalni odlazak premijera komentirala je i predsjednica komentiravši da joj je drago da je “gospodin Plenković jedan od kandidata za tu poziciju, iako ne zna što ćemo ako ode”. Prema posljednjim neslužbenim informacijama iz EU u trenutku zaključenja ovog teksta, za to se ne moramo brinuti.