Dalmacija i Lika zajedno će raditi na velikim infrastrukturnim projektima

Na poziv splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana prvi put su se na radnom sastanku našla četiri župana dalmatinskih županija. Uz splitsko–dalmatinskog, u Splitu su bili dubrovačko – neretvanski Nikola Dobroslavić, šibensko – kninski Marko Jelić i zadarski župan Božidar Longin. Razgovarali su o zajedničkom nastupu prema nadležnom ministarstvu i Vladi po pitanju velikih infrastrukturnih projekata koji vežu ove županije.

- Dogovorili smo da ćemo prisnažiti pismo namjere koje je upućeno u travnju 2019. godine oko izrade razvojnog sporazuma. Usuglasili smo se i da Ličko-senjska županija treba biti dio ove inicijative. Riječ je o županiji s kojom dijelimo demografske probleme, probleme na pomorskom dobru te probleme željeznica i sličnog. To su problemi koji bi trebali integrirati naše županije. Zajednički projekti koji se tiču naših županija trebaju biti oni od velikog financijskog kapaciteta te od konačne koristi za žitelje šireg područja - izjavio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Dodao je kako manje projekte svaka županija može kandidirati posebno, a velike, razvojne, infrastrukturne projekte koje se tiču svih dalmatinskih županija, kao i Ličko-senjske, koja također ima izlaz na more, zajednički će kandidirati kako bi integrirali prostor od Dubrovnika do Like.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić naglasio je kako vjeruje da je razvojni sporazum alat za još bolji sustav i razvoj ovoga područja.

- Mi smo s ostalim županima iz cijele Hrvatske u veoma dobrim odnosima. Međutim, ovakav način suradnje je jedan korak dalje i smatram da je to dobro te ćemo ustrajati na tome da se to razvije u trajnu suradnju - rekao je Dobroslavić.

Župan Zadarske županije Božidar Longin naglasio je važnost dodirnih točaka ovih četiriju županija.

- Mislim da svi moramo raditi na infrastrukturi te integrirati ovaj prostor, a cijela obala je jedan veliki megapolis. Još uvijek imamo jako puno toga raditi i drago mi je da imamo zajednički stav o nekim bitnim stvarima - rekao je Longin.

Želju za razvojem zajedničkih projekata izrazio je i Šibensko-kninski župan Marko Jelić.

- Ono što nas povezuje je želja da se zajedno razvijamo u smislu strateških projekata koji su cilj svakoga od nas i svakoga građanina ovoga područja - zaključio je Jelić.

Podsjetimo, nadležno ministarstvo otvorilo je mogućnost županijama da kroz razvojni sporazum utvrde zajedničke prioritete razvoja, strateške projekte koji pridonose razvoju cjelokupnog područja te planiraju sredstva za njihovu provedbu.

Ovakav integrirani pristup župani su prepoznali još 2019. godine kada su prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije uputili pismo namjere za sklapanje razvojnog sporazuma, a na ovom sastanku, potvrdili su potrebu za zajedničkim planiranjem razvoja i sklapanjem sporazuma te planiranju sredstava za njegovu provedbu u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.