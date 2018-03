Radimir Čačić: Dalić ostaje ako bude nagodbe

S varaždinskim županom i bivšim ministrom gospodarstva Radimirom Čačićem razgovarali smo o protjerivanju ruskog diplomata, hoće li to imati posljedica za Agrokor, ali i o sudbini ministrice Martine Dalić.

Kako gledate na odluku Vlade da protjera ruskog diplomata?

To je odluka na razini EU koja pokazuje solidarnost s Velikom Britanijom uz nemali utjecaj SAD-a. To je bila nekakva donja granica da ne ispadnemo nekorektni, manje od toga nismo mogli.

Isto je postupilo manje od 20 zemalja EU?

Polako, pretpostavljam da će ih biti još. A s druge strane, nisam primijetio da je ijedna zemlja pozvala Vladimira Putina u posjet osim Hrvatske.

Je li predsjednica pogriješila?

Da nije bilo tog poziva, Hrvatska bi se mogla suzdržati od protjerivanja diplomata. Ovako je to teško jer bi se pretvrdo pozicionirala. Predsjednicu u njezinim odlukama sada vodi činjenica da idu novi predsjednički izbori. Ovo je jedna od njezinih rijetkih odluka koja joj daje vidljivost na međunarodnoj političkoj sceni, jer ona je predsjednica jedne male zemlje bez stvarnog utjecaja. Putin u ovom trenutku poziv vjerojatno prihvaća, a prije koji dan razmislio bi i šest puta. Ako prihvati poziv, neće to učiniti zbog Hrvatske i zbog predsjednice.

Hoće li taj potez ugroziti hrvatsko-ruske gospodarske odnose?

Ništa se tu neće dogoditi, to je čista kozmetika. To je jasno i Rusima i nama i EU.

A očekujete li kakve reperkusije na Agrokor?

Sve se može povezati, ali potez povlačenja diplomata na krajnje je simboličnoj razini. Imaju Rusi ozbiljnijih problema. Preveliki su interesi u toj priči u pitanju.

Veliki su interesi i u Uljaniku, ide i dokapitalizacija?

Posao oko brodogradilišta koji sam odradio bio je stvarno gadan zadatak i odradio sam ga kako se moralo, ali nakon toga nije se dogodilo ništa. Svi sustavi, čak i oni koji su jasno ušli u restrukturiranje kao Brodosplit, ili koji su ušli u neke nove kombinacije poput Brodotrogira, nespremni na suočavanje s tržišnim zakonitostima, neki prije, a neki kasnije, doći će u situaciju u kojoj je Uljanik. On je samo prvi, Brodosplit je odmah do njega, a Brodotrogir koji polako izlazi iz brodogradnje malo manje vrišti, ali isto osjeća. Kad imaš državu koja nije sposobna specifične, ali važne tržišne niše kao što je brodogradnja tretirati tako da im daje dovoljno čvrst temelj za konkurentnost, barem isti kao što imaju druge takve industrije u Europi, možeš očekivati posljedice kojima svjedočimo. Moraš osigurati garancije u skladu sa standardima EU, kreditne linije, mogućnost interventnog i trajnog uvoza radne snage i to je državni posao. Ništa od toga nije napravljeno jer nije imao tko. Neće valjda Ivan Vrdoljak.

Hoće li Martina Dalić?

Mislim da dobro razumije što država nije učinila.

Ali treba preživjeti opoziv?

Vidjet ćemo. Ako Agrokor nastavi funkcionirati bez dramatičnog udara na gospodarstvo, broj zaposlenih, ukupne prihode i doprinos BDP-a, onda svima koji su sudjelovali u definiranju koncepta Agrokor treba odati priznanje. Sve ćemo znati 10. travnja. Kladio bih se da na nagodbu.

Ako se sklopi nagodba, Dalić, znači, može biti mirna?

Svatko pri zdravoj pameti tada bi rekao da je to dobro odrađen posao, u okviru mogućeg. Ako cijela priča padne, treba glasati protiv Dalić. Ali ako prođe, treba reći da je to korektno odrađeno.

Što s Inom, čeka se rješenje?

Svaka vrsta demagoških poruka na dugu stazu biva razotkrivena. Pitanje je samo je li taj koji ih izriče uspio pokupiti benefite, a ne dobiti kaznu, a dočeka li kaznu, političke su kazne minorne, uglavnom prekršajne. S Inom se apsolutno ništa neće događati. Sve će ostati ovako kako jest, mrcvarit će se i dalje pa dok traje.

Kaže Ivan Vrdoljak da će pratiti sve što će se događati s Inom?

Blago nama. To njegovo praćenje već nas je do sada koštalo stotine milijuna odlukom arbitraže iz Švicarske, a sad će još, okvirno, dvije milijarde iz Washingtona.

Kada ste rekli ste da je vrijeme da “manekeni” odu, mislili ste na Štromara i Divjak?

Francuska riječ jasno govori, lutka u izlogu. To nema veze ni sa spolom, ni s rodom, ni Istanbulskom konvencijom. Ima veze s tim da smo u politički izlog stavili osobu koja glumi da nešto radi i da ima neki stav i sadržaj, a u stvari je lutka za pokazivanje. Bilo muška, bilo ženska.

Kad spominjete Istanbulsku, hoće li se strasti smiriti?

Crkva je u naletu. Zaista nemam ništa protiv bilo koje religije pa ni Katoličke crkve dok ne udara na temelje sekularne države. Tome se moramo suprotstaviti.

Je li Zakon o pobačaju cilj?

To je kontinuirani pritisak. Ta se magla stalno pokušava prodati. Nadajmo se da će ovog puta biti manje uspješno.

Vlada je odlučila da kupujemo stare izraelske vojne avione. Je li to pametna odluka?

Ta investicija može biti promašena, a može dati snažan poticaj razvoju gospodarstva. Ovisi o tome hoćemo li iskoristiti sve što ona nosi sa sobom. Ako je struka odlučila da je ovo pametnije, onda nema razloga da mi koji se u to ne razumijemo ne vjerujemo.