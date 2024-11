'Da ta bomba padne s nekakve visine na bilo što, neće eksplodirati. Nekako je aktivirana'

Ručna bomba M-75, koja je u subotu navečer eksplodirala u stambenoj zgradi u Kninu, jedna je od najčešće upotrebljavanih ručnih bombi tijekom Domovinskog rata. Poznata i kao "kašikara", iza sebe ostavlja stravične posljedice. "Radi se o ručnoj bombi iz arsenala bivše JNA. Bomba je konstruirana početkom 70-ih godina, ušla je u uporabu 1975., tako da i nosi oznaku M75", rekao je sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

Bomba ima upaljač udarnog tipa. Do detonacije dolazi u svega tri do četiri sekunde, piše Dnevnik.hr. "Ova bomba je namijenjena za vojnu uporabu. Jasno, civilima ne smije biti dostupna, ali nažalost, zbog Domovinskog rata još dosta građana ima te bombe u posjedu. I evo, dogodio se nesretan slučaj. Osoba je aktivirala na neki način bombu, i to u zatvorenom prostoru i posljedice su strašne", kaže Tomislav Vukoja, voditelj protueksplozivne službe.

Crveni krug označava smrtonosni radijus od 15 metara - 3000 čeličnih kuglica, promjera negdje između 2,5 do tri milimetra - i ima ubojito djelovanje. Širi žuti krug proteže se na 30 metara - područje gdje eksplozija može prouzročiti teže ili lakše ozljede. Unatoč brojnim apelima Ministarstva unutarnjih poslova, mnoge bombe još uvijek su skrivene po kućama i podrumima dok se druge nesavjesno odbacuju u prirodu.

"Moji kolege se spuštaju u speleološke objekte. Ondje građani, nažalost, također odbacuju eksplozivna sredstva. Većinom su to ručne bombe, tromblonske mine i nekakve granate", rekao je Vukoja. "U ovom konkretnom slučaju, ovaj nesretni mladić koji je poginuo svakako je sam aktivirao tu bombu. Da bomba čak padne s nekakve visine na bilo što, ona neće eksplodirati", rekao je Stojadinović.

Eksplozija u Kninu podsjetila je na važnost sigurnog odlaganja ovakvih naprava. "Sam ne nositi, ne uzimati, ne izuzimati, ne znamo u kakvom je stanju bomba. Mi to sami moramo vidjeti. Ja znam da ljudi govore ja to znam, ja sam to vidio u ratu, ali ne, neka ostave bombu, kolege će doći, neka nazovu broj 192", izjavio je Vukoja. Ovo nije prvi slučaj - u posljednje dvije godine bilo je ukupno 18 eksplozija ručnih bombi od čega je devet osoba smrtno stradalo dok su ostali lakše ili teže ozlijeđeni.

