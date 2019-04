Cyber policajci love i učenike hakere koji na e-Dnevniku mijenjaju ocjene

“Pozdrav svima, ja sam Aleks i mijenjam svima ocjene na e-Dnevniku. Prije svega, nemojte se osjećati kao haker, jer ovo nije hakiranje nego samo mijenjanje ocjena, i to legalno, neće vam se ništa posebno dogoditi, osim ako vam roditelji za to saznaju”, riječi su kojima dječak, po boji glasa ne stariji od 13-14 godina, na YouTubeu objašnjava kako prevariti roditelje te im pokazati da ste primjerice iz testova iz matematike i hrvatskog dobili peticu umjesto jedinice.

I doista, postupak promjene ocjena kroz koji vas Aleks vodi u tom videu nije ilegalan jer je riječ samo o vizualnoj varci, ali zato jesu tzv. DDoS napadi kojima njegovi vršnjaci često znaju napadati internetsku infrastrukturu osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske kojima onda ometaju ili onemogućavaju i pristup e-Dnevniku.

Bombardiranje zahtjevima

– DDoS napadi, jednostavno rečeno, najčešće podrazumijevaju bombardiranje nekog servisa na web poslužitelju vrlo velikim brojem posebno konstruiranih zahtjeva sve dok se poslužitelj ne zaguši i toliko uspori da posjetitelji više ne mogu otvoriti tu web stranicu. Ili, da još više pojednostavnim, to je kao da vas netko cijeli dan zove na mobitel pa vas u tom vremenu nitko drugi ne može dobiti – govori Marko Vrkljan iz Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije čiji su pripadnici zaslužni za hvatanje Kristiana Razuma, 19-godišnjaka iz Zaprešića koji je stajao iza Webstressera, najvećeg svjetskog internetskog servisa za DDoS napade.

Iako je njegovim uhićenjem ugašen i Webstresser, Ministarstvo unutarnjih poslova je prije nekoliko dana priopćilo kako su hrvatski kibernetički policajci u suradnji s Europolom otkrili i kazneno prijavili maloljetnika s područja Brodsko-posavske županije zbog sumnje da je korištenjem Webstressera izvršio DDoS napad na internetsku infrastrukturu srednje škole.

– Na serverima Webstressera ostala je ogromna količina podataka preko kojih se može doći do identiteta osoba koje su se koristile tim servisom. Stvar je u tome da je potrebna velika količina truda i vremena da se ti podaci analiziraju i poslože, a uz to dobar dio podataka se ne nalazi u Hrvatskoj nego na serverima u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji, pa je potrebna međunarodna suradnja da bismo pribavili informacije i, što je puno bitnije, dokaze koji se mogu koristiti na sudu, a zbog svih tih formalnosti to zna potrajati – pojašnjava Renato Grgurić, voditelj već spomenute Službe kibernetičke sigurnosti.

Dakle, iako Webstresser i slični servisi uglavnom jamče anonimnost, policija uz dosta truda ipak može doći i do osoba koje su ga iznajmljivale.

Ne razmišljaju o posljedicama

– Za 15 dolara možete unajmiti infrastrukturu koju pruža taj servis i napraviti nekome zlo, onemogućiti ili otežati pristup nekoj web stranici. Utvrđeno je da se time uglavnom bave mlađe osobe koje ne razmišljaju o posljedicama. “Ddosate” li neku uslugu koja je bitna za građane može doći do poremećaja u radu i državnih tijela, agencija, građani ne mogu primjerice pristupiti nekakvim uslugama na stranicama FINA-e koja im je u tom trenutku jako bitna i slično. Zato želimo upozoriti sve osobe koje su mislile ili koristile takvu uslugu da je to ilegalno, kažnjivo, zatvorski do tri odnosno pet godina ako se napada infrastruktura u vlasništvu države, a ljudi o tome ne razmišljaju jer su takve usluge jako lako dostupne – govori Grgurićev kolega Davor Hrestak.

Treba istaknuti i podatak da se hrvatski kibernetički policajci, za razliku od kibernetičkih jedinica drugih država Europske unije osim suzbijanjem kibernetičkog kriminaliteta bave i suzbijanjem dječje pornografije na internetu te kaznenim djelima protiv intelektualnog vlasništva.

Svaki mjesec zahvaljujući njima bude privedeno više seksualnih predatora koji misle da su na internetu sigurni, a zbog njih su radi krađe i ilegalne distribucije filmova i serija u vrijednosti 3,9 milijuna kuna “pali” i vlasnici Filmovite, popularne stranice za “strimanje” filmova, kao i kolektiv koji se skrivao iza naziva Kuna Network, a koji je mjesecima hakirao stranice predsjednice države, Vlade RH, Ministarstva unutarnjih poslova...