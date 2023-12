Čudo u SAD-u: Tornado iščupao krov kućice i odbacio kolijevku s bebom - preživjela je

Mladi par iz Clarksvillea u američkoj saveznoj države Tennessee traži novi dom nakon što je razorni tornado koji je u subotu pogodio područje u potpunosti uništio kamp kućicu u kojoj su živjeli, no oni se ipak smatraju sretnima, jer je situacija skoro završila mnogo gore. Snažni vjetrovi koji su iščupali krov njihova doma podigli su u zrak krevetić u kojem je spavao njihov 4-mjesečni sin i odbacili ga u daljinu.

Od kućice je ostao samo krš, pokazala je reporterima WSMW-a 22-godišnja Sydney Moore, majka jednogodišnjeg i četveromjesečnog sina. U trenutku kada je vjetar počeo zavijati, ona je bila u spavaćoj sobi sa starijim sinom. "Nešto mi je reklo da potrčim i skočim na sina. Točno kada sam došla do njega, zidovi su se srušili" kazala je. U istom trenutku, njen partner, otac njihove djece, iz dnevnog boravka je vidio kako se stup tornada spušta nad njih.

Wild video of the Tennessee tornado causing explosion from close range!pic.twitter.com/ndBNgFBzvI