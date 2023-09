Crveno upozorenje za dvije regije, oglasila se i Civilna zaštita: Što nas čeka idućih dana?

Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i malo svježije vrijeme donosi nam početak tjedna. Povremeno više oblaka uz mogućnost i za vrlo malo kiše uglavnom će danas biti u gorskim krajevima. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i Biokova i orkanskim. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25, na obali i otocima između 25 i 29 °C.

Izdana su upozorenja zbog jakih udara vjetra za obalu. Velebitski kanal i srednja Dalmacija su pod crvenim alarmom zbog jake i vrlo jake, mjestimice olujne bure.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", javlja DHMZ.

I Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je upozorenje.

🌊Prognozu i upozorenja za pomorce pročitajte ovdje ➡️ https://t.co/Kdf3fQtoyD



🚗Ako morate na put, stanje na cestama provjerite na stranicama HAK-a 🔗 https://t.co/51LFcOPd1U



❗️Upute za građane – jaki vjetar👉 https://t.co/HY7wpO7gAM pic.twitter.com/6hgk2rTRPr — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) September 3, 2023

Prvog dana nove školske godine u većini će krajeva biti sunčano, ali i vjetrovito, s umjerenim i jakim sjevernim vjetrom, na Jadranu olujnom burom. Naši krajevi bit će u polju povišenog tlaka zraka, ali zbog velike razlike u tlaku zraka između sjevera i juga bit će vjetrovito, osobito na Jadranu, javlja HRT.

Na kopnu od utorka do četvrtka djelomice ili pretežno sunčano, u gorskim krajevima povremeno s umjerenom naoblakom. U prvom dijelu utorka bit će vjetrovito s umjerenim do jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će do kraja dana oslabjeti. U srijedu i četvrtak vjetar većinom slab. Temperatura zraka u postupnom porastu.

Idućih dana na moru pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U utorak još vjetrovito s jakom i olujnom burom, koja će u srijedu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

