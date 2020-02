Crkva: Sada i mi njega možemo ne pozvati na nama važna događanja

To bi vam bilo kao da vas netko ne pozove na svadbu, komentirali su nam neslužbeno iz krugova Katoličke crkve u Hrvatskoj obrazlažući kako je crkveni vrh odmah nakon izbora čestitao predsjedniku Milanoviću na izbornoj pobjedi te da poštuju njegovu odluku da ne zove nikoga iz vjerskih krugova.

- Očito se radilo o limitiranom broju uzvanika na inauguraciji pa bi se i tu mogao pojaviti problem jer, kada bi zvali samo nas ili veće vjerske zajednice, pitanje je bilo što onda s onima manjim, koje bi se tada mogle osjetiti diskriminiranima, a to sigurno nikome nije bio cilj - kažu nam u Katoličkoj crkvi, čiji su predstavnici dosad bili redoviti uzvanici u takvim prigodama na najvišoj državnoj razini.

Moguće trzavice

- Poziv nismo dobili i to je u redu, no sada to otvara drugu mogućnost, a to je da mi možda nismo dužni pozvati predsjednika države na neke naše važne događaje - kažu nam u Crkvi, što otkriva da bi ipak nedolazak predstavnika vjerskih zajednica prekjučer na Pantovčak mogao biti prigoda za neke trzavice u budućnosti.

U Islamskoj zajednici reagiraju na sličan način, tj. posve prihvaćaju odluku Ureda predsjednika da vjerskim zajednicama nije upućen poziv jer je broj očito bio limitiran po nekim kriterijima i načelima, kojih se važno pridržavati jer, ako se naruše, onda tek može nastati gomila nesporazuma.

– Uvijek sam za pridržavanje načela. Ako su takva pravila, onda ih valja poštovati. Uputio sam jučer čestitku predsjedniku Milanoviću. Nisam to učinio prije, nego nakon inauguracije. S Uredom predsjednika uvijek smo imali dobre odnose i vjerujem da će se oni nastaviti i dalje i za nas ovo nije nikakav problem. I dalje ćemo se zalagati za sve što nam je zajedničko, za univerzalne vrijednosti i opće dobro i siguran sam da ćemo imati dobre sugovornike i s druge strane – rekao nam je muftija Islamske zajednice dr. Aziz ef. Hasanović.

Kamo na uskrsnu misu

Na sličan način reagiraju i u židovskoj zajednici, pa dr. Kotel Da-Don, rabin Židovske vjerske zajednice Bet Israel, kaže kako ne vidi povoda komentirati ovakav potez novog predsjednika. Ipak, čini mu se da je kroz njega htio poslati poruku da je Hrvatska sekularna država i da su vjerske zajednice i država striktno odvojene.

– Moglo se to čuti u njegovu govoru. I očito mu je bila želja naglasiti sekularnost države, tj. da su Crkva i vjerske zajednice odvojene od države i da svatko ima svoje poslanje – rekao nam je rabin Kotel Da-Don.

Odnos novog predsjednika Zorana Milanovića zacijelo će se moći vidjeti vrlo brzo, npr. prigodom uskrsnih blagdana, kada će biti zanimljivo vidjeti na koju će uskrsnu misu doći novi hrvatski predsjednik. Sjetimo se da je, dok je bio premijer, nakon jedne polnoćke u zagrebačkoj katedrali i kritike koju je čuo s propovjedaonice promijenio destinaciju i za idući blagdan otišao u Riječku nadbiskupiju, na misu koju je predvodio riječki nadbiskup mons. Ivan Devčić.

