Analiza inauguracije: Pomirljiv govor ulijeva optimizam

Inauguracijski govor Zorana Milanovića odisao je pomirljivošću i odavao čovjeka spremna na kompromis. Ocjena je to većine analitičara, ali i političara nakon do sada najskromnije predsjedničke inauguracije i vjerojatno najkraćeg inauguracijskog govora koji je Hrvatska do sada imala prilike čuti.

Iz skromne svečanosti i Milanovićevih poruka analitičari iščitavaju da su na Pantovčaku zapuhali neki novi vjetrovi.

– Inauguracija je bila republikanska, ne više monarhistička, napola svečanost, a napola primopredaja vlasti – komentirao nam je Žarko Puhovski. Podcrtava kako Milanovićev govor ne ostavlja mjesta za prijepore, što drži pozitivnim predznakom na samom početku njegova predsjedničkog mandata.

Milanovićeve poruke slično tumači i Mirko Galić, koji je u programu Večernjeg TV-a zaključio kako je Milanović nastupio kao čovjek koji suradnju grana vlasti shvaća kao svoju ustavnu obvezu. Zbog toga ne očekuje tvrdu kohabitaciju kakvu najavljuju iz Banskih dvora.

Video:Mirko Galić: Milanovića će sigurno pratiti to da je šef države s ljevice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Do trvenja bi moglo doći ako Andrej Plenković procijeni da mu se to isplati zbog izbora u HDZ-u, poslije i parlamentarnih, no teško će naći argument da ide tako oštro prema pomirljivom predsjedniku. Takva bi mu se taktika mogla obiti o glavu – uvjeren je Galić.

Ankica Mamić smatra pak kako je inauguracijska svečanost bila preskromna s obzirom na to da je predsjednik države jedina funkcija koja se bira izravno. Smatra da je svečanost bila previše komorna i da je u nju u većoj mjeri trebalo uključiti građane. Što se tiče Milanovićevih poruka, ova analitičarka smatra da su one konkretne i u skladu s onim za što se Milanović zauzimao tijekom političke karijere.

– Obraćao se građanima i građankama, umjesto Hrvaticama i Hrvatima, a vrlo su mu dobre i poruke o neovisnosti znanosti, sudstva i medija jer Hrvatskoj jako nedostaje slobode, naše se institucije nisu profilirale u društvene autoritete – tumači Ankica Mamić. Iz Milanovićeve poruke da “istina nije pitanje slobodne interpretacije ni želje naroda” iščitava pak kritiku populizma.

Zanimljivo je danas bilo pratiti i reakcije političara na inauguraciju. Na svečanosti na Pantovčaku bio je i premijer Andrej Plenković, no on je odbio komentirati inauguracijski govor – na novinarska pitanja samo je odmahnuo rukom i otišao.

Puno rječitiji bio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji iz Milanovićeva govora čita pozitivne poruke.

– Mogu ga ocijeniti korektnim govorom u kojem je uputio nekoliko bitnih poruka, a najvažnija je da trebamo surađivati i raditi za dobrobit Hrvatske bez obzira na političke razlike i različite svjetonazore. Mislim da je to dobar početak i nadam se da će i mandat predsjednika Milanovića proteći u tom duhu – kazao je Jandroković.

Video: Himna RH u izvedbi Josipe Lisac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pozitivne reakcije, očekivano, stižu iz Milanovićeva SDP-a. Njihov Davorko Vidović hvali skromnu, “derojaliziranu” svečanost, a Milanovićeve poruke smatra nastavkom njegova dosadašnjeg političkog rada. Kao ključne poruke izdvaja drugačije shvaćanje domoljublja i društva te Milanovićevu “jasno iskazanu osviještenost da u Hrvatskoj osim onih koji su kompetitivni postoje i slabiji koji trebaju i zaslužuju zaštitu društva”.

– Sve to govori o socijalnoj komponenti njegova razumijevanja svoje uloge iako nema izvršne ovlasti u tom području – kaže Vidović.

Zadovoljan je i SDP-ov partner Krešo Beljak (HSS).

– Zoran Milanović napravio je ono što je i najavljivao u kampanji. Rekao je da će biti normalan predsjednik te da će vratiti dostojanstvo toj funkciji. Skromna ali svečana prisega prvi je korak prema tome. HSS se zalaže za obnovu republike i njezinih temelja, a upravo bi Milanović mogao biti nositelj tih promjena, što je i vidljivo kada se pozorno posluša ili pročita njegov govor – kaže Beljak.

Nikola Grmoja iz Mosta primjećuje da bi u sustavu u kojem se predsjednika bira izravno inauguracija trebala biti svečani događaj, no dodaje kako je skromnija svečanost Milanovićev odabir.

Miroslav Škoro Milanovićevu je inauguraciju komentirao putem Facebooka.

“Zoranu Milanoviću, koji je danas prisegnuo pred četrdesetak uzvanika, želim puno uspjeha u radu. Možda će biti uspješniji predsjednik nego što je bio premijer”, napisao je Škoro, koji je Milanoviću bio protukandidat u prvom krugu predsjedničkih izbora.