Crikvenica 4Pets – najluđi vikend za četveronožne kućne ljubimce

Crikvenica je destinacija prijatelj životinja, dokazuje to i Crikvenica 4Pets, manifestacija posvećena kućnim ljubimcima koju organizira Turistička zajednica grada Crikvenice. Ovaj vikend, od 21. do 23. rujna, održava se drugi put, a za svoje premijerno izdanje prošle godine osvojila je i nacionalnu nagradu „Simply the best“ kao najbolji inovativni projekt u turizmu.

U petak Malinois klub “Kvarner” predstavlja agility za pse, a moći ćete vidjeti i koje sve trikove psi mogu naučiti. Za vlasnike ljubimaca organizirana je i demonstracija osnova dresure pasa, a mogu sudjelovati i u interaktivnoj radionici. U subotu se održava nacionalna izložba pasa CAC Crikvenica, dok sva tri dana traje i Sajam proizvoda i usluga za kućne ljubimce. Među ostalim, i radionica u kojoj će se pripremati slastice za ljubimce. Crikvenica 4Pets nudi zabavu i za djecu, imat će priliku sudjelovati u likovnoj radionici u kojoj se oslikavaju lica, a namijenjene su im i dvije predstave – “Doktor od životinja” Mire Gavrana te klaunska predstava izrade životinja od balona. Djeca će dati i svoj obol atraktivnosti samog događaja. U nedjelju u 10 sati nastupit će male mažoretkinje, a nakon njih i plesna sekcija KUD-a Vatroslav Lisinski.

Foto: Privatni album

Glavni događaj trodnevne manifestacije nedjeljni je karneval za ljubimce i njihove vlasnike. U 15.30 sati počinje uređivanje na plaži za pse Podvorska, odakle maškarana povorka u 16.45 sati kreće prema trgu, gdje se očekuje u 17 sati. Među maškaranim ljubimcima bit će i maleni Kiki, kojeg u sudjelovanju neće omesti ni to što se kreće uz pomoć kolica. Super Kiki u Crikvenicu stiže u potrazi za udomiteljima. O njemu se trenutno brine Udruga prijatelja životinja Vis Vitalis, sve informacije o njegovom udomljavanju možete dobiti na 097/63-63-293.