Tin je umiljat i poslušan, a krasi ga i ljepota crne boje

Kad su ga pronašli, Tin još nije znao ni jesti. Odvojili su ga od mame i ostavili da ugine od gladi.

Ali Tin se nije dao, hranili su ga na dudicu, a on se izborio za život. Sad ima tri godine, poslušan je i umiljat, no još uvijek nema dom. Možda je presudno i to što je crne boje.

– Nažalost, ljudi i dalje gledaju očima a ne srcem. A da samo znate koliko srce ima Tin, odmah bi ga uzeli. Nitko mu nije dao priliku da ga upozna, da pita za njega – kažu volonterke koje su ga spasile. Tako Tin i dalje živi u privremenom domu, naučio je na boravak u kući, a obožava šetnje i igru.

Cijepljen je, čipiran i kastriran, za ostale informacije nazovite 099/68-46-989.