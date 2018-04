Creske mačke katamaranom putuju na sterilizaciju u Rijeku

Otkad je prošle godine zatvorena veterinarska ambulanta u gradu Cresu, u koju je nakon odlaska creskog veterinara u mirovinu dolazio veterinar iz Malog Lošinja, jedno od rješenja kako spriječiti nekontrolirano razmnožavanje slobodnoživućih mačaka bio je odlazak na sterilizacije u Rijeku.

Za volonterku Koraljku Polaček taj put nikad nije bio jednostavan. Nju je čekalo gotovo cjelodnevno izbivanje iz svog doma u Cresu, a mačke dodatan stres zbog vožnje katamaranom.

Ništa kad je bura

– Ambulanta je zatvorena krajem kolovoza prošle godine i veterinar iz Malog Lošinja više nema gdje dolaziti. Znala sam mačke voziti i k njemu, kad sam uspjela dogovoriti neki prijevoz i termin jer je često na terenu. Naravno, sve je ovisilo i o vremenu, kad je bura ne mogu nigdje ići – priča nam volonterka i dodaje kako joj je to sve dodatni trošak, jer mora platiti i benzin i katamaran. A sad joj je odlazak u Rijeku i poskupio jer kartu za katamaran mora platiti i za mačke.

– Moju zamolbu da nas oslobodi tog dodatnog troška Jadrolinija je odbila. Tako sad svaka maca koja putuje kod riječkog veterinara plaća skuplju kartu od mene – kaže Koraljka Polaček. I sterilizacije je uglavnom plaćala sama, a pomagali su joj dobri ljudi svojim donacijama. Nije joj jasno, dodaje, da ni Grad Cres ni Veterinarska stanica Rijeka, u čijem sklopu radi i ambulanta u Malom Lošinju, ne vide nikakvu dobrobit i interes u tome da Cres ima veterinarsku ambulantu. Dolazi sve više i turista sa svojim ljubimcima, a i otočani imaju životinje.

Foto: Privatni album

Ima li nade da se to promijeni, da se veterinarska ambulanta i veterinar vrati i u Cres, upitali smo Grad i Veterinarsku stanicu Rijeka.

– Veterinarska stanica Rijeka imala je u Cresu ambulantu u kojoj je radio veterinar Dubravko Devčić iz Malog Lošinja. Iako je moj zamjenik pozvao direktora Veterinatrske stanice Rijeka Igora Vukelića da zajednički pokušamo pronaći rješenje, umjesto toga na vratima dotadašnje ambulante objavljeno je da ona prestaje raditi – kaže nam Kristijan Jurjako, gradonačelnik Cresa. Dodaje kako im se do sada nitko iz Veterinarske stanice nije službeno javio da pokušaju pronaći rješenje daljnjeg rada u Cresu. Bez obzira na to, ističe da Grad radi na iznalaženju rješenja problema koji imaju svi vlasnici životinja, posebno kućnih ljubimaca, a i sam je jedan od njih.

Gradonačelnik Jurjako objašnjava i kako nije točno, što se uporno ponavlja, da Grad ne želi pomagati volonterima. U skladu sa zakonskom obvezom i Ugovorom o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanja lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je sklopljen s Veterinarskom stanicom Rijeka, financira i financirat će troškove sterilizacije slobodnoživućih mačaka.

– Isto smo rekli i predstavnici udruge za zaštitu životinja u Cresu, a konačna odluka o financiranju sterilizacije donijet će se nakon utvrđivanju postupka prijave slobodnoživućih mačaka za sterilizaciju. Komunalni redar stupio je u kontakt s Veterinarskom stanicom u Rijeci i njihovim veterinarom u Malom Lošinju kako bismo sve dogovorili – kaže gradonačelnik Cresa. Ne navodi koliko dugo će taj postupak trajati i što volonteri da rade dok se sve ne utvrdi. Ako čekaju, na ulicama bi moglo biti još više mačaka.

Direktor Veterinarske stanice Rijeka Igor Vukelić kaže pak da u Gradu nisu pokazali nikakav interes, iako su im se obraćali zbog spomenute problematike još i prije zatvaranja ambulante.

Ne možemo i čovjeka i prostor

– Veterinar koji je radio u Cresu tu je i živio, a mi smo i nakon njegova odlaska u mirovinu plaćali najam prostora u kojem je u njegovoj kući bila ambulanta. Na Cresu je sve manje drugih životinja, posebno ovaca. Voljni smo surađivati, ali ne možemo plaćati i prostor i čovjeka jer nam se to ne isplati. Zato je ambulanta i zatvorena. Sve smo uspjeli riješiti, probleme imamo samo s Cresom – kaže I. Vukelić. Dodaje kako su za otvaranje ambulante postavljeni rigorozni uvjeti, ali sve bi riješili kad bi im Grad dodijelio prostor u kojem bi bila ambulanta. Iz Grada na to odgovaraju da trenutno nemaju vlastitog slobodnog prostora koji bi mogli ponuditi veterinaru. U pregovorima su s Poljoprivrednom zadrugom Cres radi unajmnljivanja njihova prostora, a spremni su sufinancirati i troškove tog prostora.

Foto: Privatni album

– Zamjenik gradonačelnika više puta se telefonski i mailom obraćao direktoru Veterinarske stanice Rijeka, no nije urodilo plodom. Čekamo da nam se obrate radi dogovora, no do sada u Grad nije stigao nikaka službeni zahtjev Veterinarske stanice u kojem navode što očekuju od Grada. Informacije o tome što oni žele dolaze do nas neslužbenim kanalima, od vlasnika kućnih ljubimaca – kažu iz Grada.

I dok se oni ne mogu dogovoriti što žele i tko je tražio da ambulanta ostane, interes za veterinarskom ambulantom iskazali su vlasnici privatnog kampa udaljenog tek dva kilometra od grada. U kampu su dobrodošli ljubimci, a njihovim vlasnicima važno je i da imaju gdje potražiti pomoć, zatreba li. Za otvaranje veterinarske ambulante u Cresu pokrenuta je i peticija, potpisali su je i brojni stanovnici otoka.

– Trebamo veterinara, skoro svako drugo kućanstvo ima svojeg ljubimca. Pas, mačke, ovce, magarac, i tako redom dalje. Ne razumijem, kako će s magarcem ili ovcama u bus ili na katamaran pa do Rijeke ili Lošinja? Nikako – piše u peticiji. Među komentarima stoji i da je sramotno i nazadno da grad Cres nema volje osigurati veterinara, da odbija odgovornost i izbjegava probleme.