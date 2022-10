Čović: Povijesni dan, hvala u ime hrvatskog naroda u BiH i svih nas u BiH

Povijesni dan za Bosnu i Hercegovinu! Europska komisija predložila je zemljama članicama Europske unije da dodijele Bosni i Hercegovini kandidatski status s uvjetima, a konačnu riječ u prosincu će donijeti Europsko vijeće, pri čemu je potrebno da sve članice odluku donesu jednoglasno.

Odluka je dočekana s iznimnim odobravanjem u Bosni i Hercegovini, a komentari predstavnika političkih stranaka i institucija, kao i ljudi iz društvenog života, jasno su pokazali koliko je zapravo za građane ove zemlje bitno snažnije se vezati za Europsku uniju, pri čemu se na status kandidatkinje gleda kao na priliku za stabilizaciju političkih prilika, ali i ekonomskog jačanja.

Hrvatska posebno zaslužna

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a dr. Dragan Čović poručio je da je ovo povijesni dan za Bosnu i Hercegovinu.

– Europska komisija dala je preporuku za status kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Iskreno hvala, u ime hrvatskog naroda u BiH i svih nas u BiH, na spremnosti da se napravi ovaj veliki iskorak – poručio je Čović u objavi na Twitteru.

Historic day for Bosnia and Herzegovina, as @EU_Commission gives recommendation for #BiH candidate status. Sincere thanks, on behalf of the Croat people in BiH and all us in BiH, for readiness to make this milestone step. 🇧🇦🇪🇺 @eubih pic.twitter.com/T0XI0E6Mfl