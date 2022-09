Čistit će obalu i priobalje: S dna mora vadimo plastiku, ribarsku opremu, uređaje...

Od Pule i Ližnjana preko otoka Žuta i Prvića pa sve do Tribunja, Šibenika, Knina te Slatina i Podbablja. U sljedećih će se mjesec dana u sklopu velike Večernjakove akcije Rezolucija Zemlja čistiti diljem obale i priobalja. Večernji list s partnerima organizira, naime, niz akcija, što na kopnu, što pod morem, a sve s ciljem – zelenijeg Jadrana.

Ronioci i učenici

Podsjetimo na to da je Večernji list još krajem 2021. godine pokrenuo veliki ekološki projekt "Rezolucija Zemlja" s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša. Tada se počela razvijati suradnja s udrugama iz cijele Hrvatske te su organizirane prve akcije čišćenja. U veljači ove godine Večernji list okupio je osam velikih partnera u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnost gdje je potpisana Rezolucija Zemlja, dokument čiji je cilj "poduzimanje ciljanih i koordiniranih napora kako bi se zaštitila priroda te izgradilo društvo koje se pametno brine o okolišu i o svojoj budućnosti". Potpisivanjem Rezolucije, iako ona nije službeni pravni akt, nego samo izraz volje, svi su partneri pokazali da su ujedinjeni u zajedničkoj misiji zaštite okoliša.

A pokazalo je to i više tisuća volontera te članova brojnih udruga koji su se okupili na "Danu Zemlja" 23. travnja ove godine. Bila je to najveća ekološka akcija u Hrvatskoj koja je na 30-ak lokacija okupila više od 5000 ljudi koji su prikupili više od 100 tona otpada! Bio je to vrhunac cijelog projekta, ali nipošto i njegov kraj. Pokazalo se tada da svi možemo učiniti nešto važno za Zemlju, zelenilo i okoliš u cijelosti, a posebice ako surađujemo i zajedno djelujemo. Druga je pak poruka bila da ovom akcijom Večernjakov angažman i poticanje na zaštitu okoliša – tek počinju.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Projektom Rezolucija Zemlja pokazali smo da zajedno možemo učiniti puno toga s ciljem da zaštitimo i očuvamo Zemlju, a samim time i društvo u kojem živimo. Na prethodnim akcijama shvatili smo da trebamo nastaviti dalje, da ljudi sve više shvaćaju važnost svog djelovanja. Svakim danom okupljamo sve više partnera i volontera u projektu, a na jesen smo odlučili usmjeriti akcije prema priobalju i moru s obzirom na to da nam je turizam veoma važna gospodarska grana. Stoga smo shvatili da moramo otvoriti temu održivog turizma i početi sagledavati kako masovni turizam utječe na lokalnu zajednicu i okoliš – kaže Andrej Ribičić, voditelj projekta Rezolucija Zemlja.

Akcije na Jadranu neće se, doduše, sve provesti istoga dana zbog kompleksnosti organizacije, nego će to biti niz povezanih akcija. Prva je na rasporedu već danas, a organizira je Ekološka udruga Krka iz Knina. Njezini će članovi u zahtjevnoj akciji u čamcima i s posebnom opremom čistiti prvih nekoliko kilometara rijeke Krke.

– Iako inače u naše akcije uključujemo i javnost, odnosno volontere, u ovom slučaju Krku će čistiti samo naši iskusni članovi jer riječ je o jako teškoj akciji. Ponekad nam treba i više od sata da samo jednu gumu izvučemo iz korita – kaže Inga Kukolj iz kninske udruge.

A već za vikend veliku akciju organiziraju ekoaktivisti iz Ližnjana u suradnji s Općinom, a u Istru dolaze i članovi Rangera – čuvara prirode. Istoga dana u čišćenju će sudjelovati i Powerlifting klub iz Šibenika čiji je predsjednik Goran Šimić, ujedno i dobitnik nagrade Ponos Hrvatske u kategoriji ekologije. On će, naime, u subotu 24. rujna okupiti više od 150 ronioca koji će čistiti podmorje oko šibenske rive.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

– Ronjenjem sam se počeo baviti prije više od 20 godina, a onda sam malo po malo krenuo s organizacijom raznih akcija čišćenja. U početku nas je bilo svega nekoliko, a danas smo već došli do troznamenkastog broja volontera – kaže Šimić, kojemu ovo nije prvi put da čisti oko šibenske rive. Na najzagađenije lokacije, kaže, treba se vraćati s vremena na vrijeme, a s dna mora se vade staklo, plastika, krupni otpad, ribarska oprema, kućanski uređaji…

– Zna biti i opasno, posebice kad nađemo oružje. Nedavno smo iz mora izvukli čak i dvije bombe, no ronioce nije teško motivirati da sudjeluju u akcijama čišćenja jer vole roniti, a ujedno čine i nešto dobro za okoliš. Čak mi se čini da je lakše organizirati akciju u moru nego na kopnu – kaže Goran Šimić.

Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine iz mjesta Slatine na otoku Čiovu okupit će pak djecu iz Osnovne škole Slatine koja će uz stručno vodstvo profesora i volontera, uz predavanje o održivom razvoju, čistiti kopno i razvrstavati otpad.

– U isto će vrijeme UPA Rostrum Split i Trogir diving centar, uz pomoć lokalaca volontera na brodicama, izvlačiti otpad iz mora od slatinskog Porta do bara Boom. Očekujemo da će nam se pridružiti od 20 do 30 ljudi – kaže pak Nikica Domić, organizator akcije koja će se održati 3. listopada.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 24.04.2022., Sibenik - Akcija Vecernjega lista"Rezolucija zemlja" ciscenje mora i kopna provedena je i uvali Dumboka na sibenkom podrucju. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U listopadu će akcije još organizirati i Ribarska zadruga Adria, i to u Tribunju, a članovi udruge Argonauta čistit će na otoku Žutu i Prviću. Iz Šibenika su se akciji pridružili LAG "More 249" i udruga "Mladi u EU", a u općini Podbablje akciju će organizirati Centar za održivi razvoj. Tu su još i udruge Zelena Istra iz Pule, Centar za održivi razvoj iz Imotskog te udruga Novi otok iz Korčule.

Organizacija konferencije

Iako su akcije čišćenja u fokusu ovog Večernjakova projekta, on uključuje i mnoge druge aktivnosti pa se tako o svim planovima može čitati na specijaliziranoj stranici Večernjeg lista www.rezolucijazemlja.hr na kojoj se mogu pronaći i razne vijesti o ekologiji, zaštiti okoliša, globalnom zatopljenju, održivom načinu življenja, ali i savjeti kako pravilno reciklirati, kako proizvesti manje otpada, kako smanjiti potrošnju energije… Organiziran je i ekonatječaj za učenike osnovnih i srednjih škola, pripremljeni su brojni specijalizirani prilozi, ostvarena je suradnja s ključnim dionicima, a i sami su Večernjakovci nabolje promijenili neke svoje svakodnevne privatne i poslovne navike. Također, planira se i lansiranje aplikacije, a Večernji list nakon akcija čišćenja na Jadranu priprema i veliku konferenciju na temu održivog turizma.

– Akcije čišćenja jesu važan dio projekta jer omogućuju izravno uključivanje i imaju izravni utjecaj na okolinu. Međutim, to definitivno nije jedino što radimo. Važna je i edukacija, kako mladih tako i onih nešto starijih. Vjerujemo da je edukacija temelj svega, stoga je to važan aspekt projekta – i zato smo pokrenuli natječaje za škole, ali i konferencije na kojima sudjeluju eminentni stručnjaci, a na njima prezentiramo nove tehnologije i nove načine borbe za zaštitu prirode – zaključuje Ribičić.

