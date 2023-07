Cijene pšenice lete u nebo, a domaći ratari imaju niz problema: Loš urod, vremenske prilike...

Cijena pšenice na pariškoj burzi poletjela je do 260 eura po toni nakon objave Rusije da neće pristati na produljenje ugovora o izvozu žitarica s Ukrajinom, navodi Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca u tjednom fokusu HUP-a. Taj je sporazum omogućavao Ukrajini da izvozi žito iz svojih luka na Crnome moru unatoč ratu.

U obrazloženju ruske odluke ističe se da do danas nisu ispunjeni zahtjevi za olakšanje ruskog poljoprivrednog izvoza u širem smislu, no i da je Rusija spremna ponovno se pridružiti sporazumu čim se to dogodi.

Stojić dodaje da će osim spomenutog, prepreka bilo kakvom nastavku sporazuma vjerojatno ostati znatna s obzirom na to da Europska unija odbija ruskoj poljoprivrednoj banci ponovno odobriti pristup sustavu plaćanja SWIFT (sustav slanja informacija među bankama i ostalim financijskim institucijama).

Glasnogovornica ruskog ministarstva Marija Zaharova rekla je da je "neizvediv" prijedlog Europske unije da se osnuje posebna podružnica banke koja bi mogla koristiti SWIFT. Osim toga, naftovod koji je Rusija koristila za izvoz amonijaka do početka rata u Ukrajini, a čiji je rad vlada u Moskvi željela ponovno pokrenuti, nedavno je oštećen tijekom ratnih sukoba. Posljedice za globalnu opskrbu kukuruzom u svakom su slučaju još mnogo ozbiljnije.

Iako je Ukrajina važan izvoznik pšenice, američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) procjenjuje da će ta zemlja osigurati svega pet posto svjetskog izvoza pšenice te svega deset posto izvoza kukuruza u sezoni 2023./2024.

Kad je riječ o Hrvatskoj, domaći se ratari, osim na jeftinu konkurenciju iz Ukrajine, žale i na loše vremenske prilike i još lošiji ovogodišnji urod te nisku cijenu otkupne pšenice , koja se, ovisno o kvaliteti, kreće od 160 do 200 eura za tonu pšenice. Dakle, daleko ispod najnovije cijene na europskoj robnoj burzi.

