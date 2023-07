Hoće li svinjska kuga do kraja uništiti svinjogojstvo?

Zbog afričke svinjske kuge, koja posljednjih tjedana poljoprivrednicima nanosi veliku financijsku i sanitarnu štetu, na sjednici Vlade odlučeno je da im se dodijeli novčana pomoć od osam milijuna eura. Međutim, svinjska kuga samo je "podebljala" probleme koji su u hrvatskom svinjogojstvu prisutni već dulje vrijeme. Da je sektor u krizi, potvrđuju i brojke. Ukupan broj krmača u Hrvatskoj na kraju 2022. godine iznosio je 70.000, što je smanjenje za 13,6% u odnosu na prethodnu godinu, a samodostatnost nam je tek nešto veća od 50 posto.

Problemom su podjednako pogođeni i mali i veliki proizvođači.

– Država će platiti eutanazirane tovljenike, to nije problem. To je beznačajno za državni proračun i Vladu. Vjerojatno će neku pomoć dobiti i od Europske unije, jer svinjska kuga prisutna je u svim zemljama. Međutim, problem je što će tamo gdje budu ubijali krmače i gdje se isprazne svinjci morati proći godinu i pol do dvije godine do obnove proizvodnje – kaže Željko Kurkutović iz Donje Vrbe kod Slavonskog Broda, nekad najveći proizvođač svinjskog mesa u Hrvatskoj u kategoriji OPG-ova, s jednom od najsuvremenijih farmi, koji je zbog neisplativosti odustao od proizvodnje.

Iako je cijena svinjetine drastično skočila i praktički se izjednačila s teletinom i janjetinom, svinjogojci od toga nemaju velike koristi. Oni su svjesni da je platežna moć u Hrvatskoj mala i da im nitko neće otkupiti svinje pet eura po kilogramu. Na povećanje cijena bili su prisiljeni jer je hrana općenito poskupjela. Oni su nabavljali žitarice i komponente za stočnu hranu po cijeni od 2,30 kuna za pšenicu i 2,40 kuna za kukuruz. Cijelu ovu godinu oni hrane svinje skupom hranom, stoga smatraju da je cijena mesa u trgovinama realna.

U budućnosti očekuju da će cijena svinjetine biti jednaka onoj u inozemstvu, plus dio koji treba platiti za prijevoz i trgovačku maržu. Hrvatsko svinjogojstvo već godinama ovisi o uvozu. U 2021. godini uvoz je u odnosu na godinu prije povećan za 30 milijuna eura, pri čemu je uvezeno 410 tisuća odojaka.

S obzirom na dosadašnju neisplativost svinjogojstva, upitno je hoće li se nakon afričke svinjske kuge i usmrćivanja životinja više uopće netko htjeti baviti tom proizvodnjom. Hoće li pojava ove bolesti biti zadnji čavao u lijes malih proizvođača?

– Vjerojatno hoće, jer kada vam usmrte životinju i odvedu je iz dvorišta, tu se prema sadašnjim pričama godinu dana ne smije ništa proizvoditi. Međutim, Hrvatska je mala i te količine mesa koje su nam potrebne će se uvesti. Tu možete biti bez brige, ničega neće nedostajati. Druga je stvar hoće li to meso biti svježe ili zamrznuto – poručio je Kurkutović.